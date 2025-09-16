क्या पूरी तरह खत्म होने वाला SIM Card? बदलने जाएगी मोबाइल की पूरी दुनिया
क्या पूरी तरह खत्म होने वाला SIM Card? बदलने जाएगी मोबाइल की पूरी दुनिया

टेक्नोलॉजी हर दिन तेजी से बदल रही है, जो लोगों को हैरान करने के लिए काफी है. वहीं, अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सिम कार्ड का दौर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. जानिए क्या कहते हैं आंकड़े.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:10 PM IST
eSim कार्ड को ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है. Apple ने हाल ही में iPhone17 की लॉन्चिंग के साथ एक ट्रेंड को और मजबूत कर दिया है. अपने गैंड इवेंट के दौरान कंपनी ने अपना सबसे स्लिम डिवाइस iPhone AIR लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से e-Sim को ही सपोर्ट करता है. कंपनी ने इस स्लिम फोन में सिम ट्रे ही नहीं दी है. इसी के साथ यह दुनिया का पहला ऐसा ग्लोबल मॉडल बन गया है जो पूरी तरह eSim पर आधारित हो गया है. वहीं, इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं.

अमेरिका में 2022 से चल रहे हैं eSIM 
बता दें कि बेशक पूरी दुनिया के लिए अब Apple ने अपना eSim डिवाइस लॉन्च किया है, लेकिन अमेरिका में 2022 से ही लोग सिर्फ eSim वाले iPhone का इस्तेमाल कर रहे हैं. iPhone 14 और इसके बाद आए सभी मॉडल्स अमेरिका में eSim सपोर्ट वाले ही रहे. Apple का मानना है कि ज्यादा सुरक्षित सिम होती है.

चौंकाने वाला आंकड़ा
सीसीएस इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में दुनियाभर में लगभग 103 करोड़ स्मार्टफोन ऐसे थे जो फिजिकल सिम कार्ड की बजाय eSIM पर काम कर रहे थे. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या तीन गुना बढ़कर 301 करोड़ तक पहुंच सकती है. स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां भी इस बदलाव को तेजी से अपना रही हैं और अपने नए मॉडल्स में eSIM को प्राथमिकता दे रही हैं.

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि eSim क्यों फायदेमंद हैं-

नई चीजों की जगह- फोन में सिम कार्ड ट्रे के लिए एक अलग जगह दी गई होती है, जो डिवाइस में काफी स्पेस कवर करती है. हालांकि, अगर eSim का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जगह कंपनी अलग-अलग चीजों के लिए इस्तेमाल में ला सकती है. जैसे- बैटरी बड़ी और पावरफुल हो सकती है, कैमरा सेंसर या अन्य हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है.

स्लिम बनता है फोन- छोटा सा दिखने वाला ये सिम ट्रे हटाने पर फोन काफी स्लिम हो जाता है. वहीं, फोन में खुले पोर्ट भी कम होंगे, जिससे डिवाइस धूल और पानी से भी सुरक्षित रहता है. यही वजह है कि कंपनियां eSim की ओर बढ़ रही हैं.

नेटवर्क स्विच करने में आसानी- अगर आप अपने फोन के नेटवर्क बदलते हैं तो फिजिकल सिम में आपको अभी सिम कार्ड भी ट्रे में से निकालना पड़ता है. लेकिन eSim इस झंझट को भी खत्म कर देती है. इसके लिए आपको सिर्फ अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क बदलने होते हैं.

विदेश यात्रा में आसानी- विदेश यात्रा में नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए नया फिजिकल सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, लेकिन eSim में ऑनलाइन ही लोकल प्लान को एक्टिवेट किया जा सकता है.

भविष्य की टेक्नोलॉजी- आने वाले वक्त में जब 5G और 6G नेटवर्क आम हो जाएंगे तब eSIM बहुत काम आएगी. अच्छी बात तो यह है कि ये eSIM सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बल्कि टैबलेट, स्मार्टवॉच और बाकी स्मार्ट डिवाइस के लिए भी जरूरी होगी. 

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

