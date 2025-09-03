नए Smartphone में नहीं काम कर रहा है SIM Card? जल्दी से सेटिंग्स में जाकर ये चीज करें एक्टिवेट

अक्सर ऐसा होता है कि हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और पुराना SIM कार्ड उसमें लगाते हैं, लेकिन कई बार वह सही से काम नहीं करता. कॉल नहीं लगती, इंटरनेट नहीं चलता या फिर OTP मैसेज नहीं आते. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत. यह समस्या ज्यादातर इसलिए होती है क्योंकि नए फोन में कुछ जरूरी सेटिंग्स एक्टिवेट नहीं की जातीं. यहां हम आपको बताएंगे कि कौन-सी जरूरी सिम सेटिंग्स ऑन करनी चाहिए ताकि आपका फोन बिना किसी दिक्कत के चले.

क्यों रुक जाता है SIM कार्ड का नेटवर्क नए फोन में?

जब आप नया स्मार्टफोन लेते हैं और उसमें पुराना SIM कार्ड डालते हैं, तो वह अपने आप कॉल, SMS या इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता.

• हर डिवाइस की नेटवर्क प्रेफरेंस अलग होती है.

• APN (Access Point Name) सेटिंग्स बदल सकती हैं.

• कुछ परमिशन भी आपको मैनुअली देनी पड़ती हैं.

अगर ये सेटिंग्स एक्टिवेट नहीं की जातीं, तो SIM नेटवर्क पर रजिस्टर ही नहीं हो पाता.

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरी SIM सेटिंग्स जो तुरंत करें ऑन

1. VoLTE और VoWiFi एक्टिवेट करें

आजकल ज्यादातर भारतीय टेलीकॉम कंपनियां (Jio, Airtel, Vi) HD कॉल्स के लिए VoLTE पर निर्भर हैं. वहीं, VoWiFi चालू करने से वाई-फाई के जरिए भी कॉल हो पाती है, खासकर जहां नेटवर्क कमजोर होता है.

कैसे करें ऑन:

• सेटिंग्स (Settings) खोलें

• SIM & Network में जाएं

• VoLTE और Wi-Fi Calling ऑन कर दें

2. सही नेटवर्क टाइप चुनें

बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आप SIM को सही नेटवर्क टाइप पर सेट करें.

• Jio केवल 4G/5G पर काम करता है.

• Airtel और Vi पर 2G/4G/5G का विकल्प मिलता है.

कैसे करें ऑन:

• सेटिंग्स खोलें

• Mobile Network में जाएं

• Preferred Network Type चुनें → 4G/5G Auto

3. APN सेटिंग्स अपडेट करें

अगर आपका मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा, तो इसका कारण गलत APN सेटिंग हो सकता है. APN आपके फोन को ऑपरेटर के इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है.

कैसे करें ऑन:

• सेटिंग्स खोलें

• Mobile Network → Access Point Names में जाएं

• अपने ऑपरेटर का डिफॉल्ट APN चुनें

4. SIM Permissions Allow करें

आजकल के फोन (Android और iOS) में SIM कार्ड को OTP और मोबाइल बैंकिंग के लिए परमिशन देनी होती है. अगर आप इन्हें डिनाय कर देंगे तो SMS नहीं आएंगे.

कैसे करें ऑन:

• सेटिंग्स खोलें

• Apps में जाएं

• SIM Toolkit पर टैप करें

• सभी जरूरी Permissions Allow कर दें

भारतीय यूज़र्स पर असर

अगर आपने ये सेटिंग्स एक्टिवेट नहीं कीं तो:

• कॉल और SMS बंद हो सकते हैं.

• मोबाइल डेटा नहीं चलेगा.

• बैंकिंग OTP, UPI ट्रांजैक्शन और आधार वेरिफिकेशन जैसे काम रुक जाएंगे.

इसलिए नया स्मार्टफोन सेटअप करते वक्त इन सेटिंग्स को तुरंत ऑन करना बहुत जरूरी है.

FAQs

Q1. नए फोन में SIM कार्ड काम क्यों नहीं करता?

Ans: क्योंकि नेटवर्क प्रेफरेंस, APN और SIM परमिशन सही से सेट नहीं होतीं.

Q2. VoLTE और VoWiFi क्यों ऑन करना चाहिए?

Ans: इससे कॉल क्वालिटी बेहतर होती है और लो नेटवर्क एरिया में भी कॉल कनेक्ट हो पाती है.

Q3. APN सेटिंग कहां से मिलती है?

Ans: APN आपके टेलीकॉम ऑपरेटर (जैसे Jio, Airtel, Vi) के डिफॉल्ट ऑप्शन में मिलता है.

Q4. अगर SIM Permission Allow न करें तो क्या होगा?

Ans: OTP मैसेज और बैंकिंग अलर्ट नहीं आएंगे.