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सिर्फ SIM कार्ड निकालने के काम नहीं आता इजेक्टर टूल, Wi-Fi से लेकर ईयरबड्स तक ऐसे ठीक करेगी यह छोटी सी पिन!

Sim Ejector Pin Hidden Uses: स्मार्टफोन बॉक्स में मिलने वाला सिम इजेक्टर टूल अक्सर एक बार इस्तेमाल के बाद कहीं रख दिया जाता है, या खो जाता है. लेकिन कमाल के इस छोटा सा टूल सिर्फ सिम निकालने नहीं, बल्कि वाई-फाई राउटर और ईयरबड्स जैसी टेक-समस्याओं को चुटकियों में रीसेट कर ठीक करने वाला एक बेहतरीन इमरजेंसी टूल है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:53 PM IST
सिर्फ SIM कार्ड निकालने के काम नहीं आता इजेक्टर टूल, Wi-Fi से लेकर ईयरबड्स तक ऐसे ठीक करेगी यह छोटी सी पिन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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