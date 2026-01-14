Apple Intelligence का असली राजा कौन? गूगल की एंट्री ने OpenAI को दिखाया आईना; डील के पीछे का असली खेल समझिए

Apple ने जब AI के लिए Google के साथ हाथ मिलाया, तो यह सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि AI रेस में एक साफ संदेश था. Apple ने खुद कन्फर्म किया है कि Siri और Apple Intelligence के नए फीचर्स अब Google के Gemini AI मॉडल्स पर चलेंगे. यानी iPhone के सबसे बड़े AI अपग्रेड का दिमाग अब Google के पास है. यह फैसला दिखाता है कि AI की असली रेस में फिलहाल कौन आगे है. Apple और Google के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि कई विकल्पों को परखने के बाद Apple ने Gemini को सबसे मजबूत और भरोसेमंद AI बेस माना. यह मल्टी-ईयर डील है, जिसके तहत इस स्प्रिंग में आने वाली नई Siri समेत कई नेक्स्ट-जेन AI फीचर्स Google की टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे.

OpenAI बना साइड फीचर?

Apple ने भले ही कहा हो कि OpenAI के साथ उसका ChatGPT वाला एग्रीमेंट जारी रहेगा, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग दिखती है. ChatGPT अभी भी कुछ सवालों के लिए Siri के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन जब Apple को असली “दिमाग” चुनना था, तो उसने Google को चुना. इससे OpenAI की भूमिका अब एक मेन पार्टनर से ज्यादा एक एक्स्ट्रा फीचर जैसी लगती है. यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि Apple बहुत सोच-समझकर फैसले लेता है. AirPower जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च से पहले खत्म करना, HomePod को देर से लाना और AI के लिए सालभर सही पार्टनर ढूंढना दिखाता है कि Apple आधे-अधूरे सॉल्यूशन पर समझौता नहीं करता.

Apple को क्यों माननी पड़ी बाहरी मदद?

Apple की प्लानिंग शुरू में अपनी खुद की AI बनाने की थी. WWDC 2024 में कंपनी ने ऐसी Siri दिखाई थी जो यूजर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकती थी और अलग-अलग ऐप्स में काम कर सकती थी. डेमो शानदार थे, लेकिन अंदरखाने टेक्नोलॉजी भरोसेमंद नहीं थी. Apple के सॉफ्टवेयर हेड Craig Federighi ने बाद में माना कि हाइब्रिड AI आर्किटेक्चर Apple क्वालिटी तक नहीं पहुंच पा रहा था. आम मोबाइल टास्क जैसे अलार्म सेट करना और एडवांस लैंग्वेज मॉडल को एक साथ सही से चलाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ. मार्च 2025 में Apple ने Siri अपग्रेड को ऑफिशियली डिले कर दिया. इसके बाद AI चीफ John Giannandrea को Siri प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और जिम्मेदारी Federighi और Vision Pro के क्रिएटर Mike Rockwell को दी गई.

टैलेंट का Apple से बाहर जाना

Apple की AI टीम में उथल-पुथल यहीं नहीं रुकी. Foundation Models टीम के चीफ आर्किटेक्ट Ruoming Pang जुलाई में Meta चले गए, वो भी करीब 200 मिलियन डॉलर के पैकेज के साथ. उनके साथ कई और इंजीनियर्स भी निकल गए. इससे साफ हो गया कि Apple अब यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाएगा.

OpenAI बनाम Google: किसने बाजी मारी?

Apple ने Anthropic, OpenAI और Google तीनों से बात की. शुरुआती दौर में Claude मॉडल पसंद किया गया, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण बात नहीं बनी. Google ने इसी दौरान Apple के लिए कस्टम Gemini मॉडल ट्रेन किया, जो Apple के सर्वर पर चल सकता था. OpenAI भी रेस में था, खासकर iOS 26 में ChatGPT इंटीग्रेशन के बाद. लेकिन अगस्त में आया GPT-5 यूजर्स को खास पसंद नहीं आया. मॉडल के टोन, स्पीड और भरोसेमंद जवाबों को लेकर शिकायतें बढ़ीं, और यही चीज Apple को खटकी.

सही वक्त पर Google की छलांग

नवंबर में आए Gemini 3 ने इंडस्ट्री बेंचमार्क्स में बाजी मार ली. 2025 में Alphabet के शेयर 65% तक चढ़े. Google के पास क्लाउड, कस्टम AI चिप्स और मजबूत फाइनेंशियल बैकअप था. वहीं OpenAI के CEO Sam Altman को दिसंबर में “code red” जारी करना पड़ा. ChatGPT की स्पीड, पर्सनलाइजेशन और रिलायबिलिटी पर काम करने के लिए बाकी प्रोजेक्ट रोक दिए गए. यह साफ संकेत था कि कंपनी दबाव में है.

Siri का नया अवतार और OpenAI की चिंता

नई AI-पावर्ड Siri iOS 26.4 के साथ मार्च या अप्रैल में आ सकती है. यूजर अब Siri से पुराने मैसेज, ईमेल और पर्सनल डेटा के आधार पर जटिल सवाल पूछ सकेंगे. OpenAI के लिए यह झटका सिर्फ पैसे का नहीं है. Apple जैसे ब्रांड का भरोसा न मिलना यह दिखाता है कि बड़े दांव पर अभी Google को ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है. AI रेस जारी है, लेकिन इस राउंड में बढ़त Google के पास है.