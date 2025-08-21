₹299 का झंझट छोड़िए! Airtel के ये सस्ते रिचार्ज देंगे कम पैसे में ज्यादा फायदा

Airtel Recharge Plan: देश की टॉप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है. कंपनी ने हाल ही में अपना ₹249 वाला सस्ता रिचार्ज प्लान बंद कर दिया, जिसके बाद यूजर्स सस्ते प्लान के लिए परेशान हैं. अब उनके पास 50 रुपये महंगा ₹299 वाला प्लान लेने का विकल्प है. इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ 1GB डेली डेटा मिलता है. लेकिन अगर आप महंगा प्लान नहीं लेना चाहते हैं 299 से भी सस्ते प्लान की तलाश में हैं, तो ऐसे कई प्लान्स मौजूद हैं जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से..

28 या 84 दिन कौन सा प्लान होता है ज्यादा सही

बहुत सारे यूजर्स 28 और 84 दिन वाले प्लान को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्लान सस्ता पड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 दिन वाला प्लान कम बजट या नंबर एक्टिव रखने के लिए सही साबित हो सकता है. लेकिन अगर आप 84 दिन वाला प्लान लेते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो सकता है. क्योंकि, इससे न तो आपको एक बार रिचार्ज करने के बाद लगभग-लगभग तीन महीने तक आप रीचार्ज की झंझट नहीं रहेगी. 84 दिन वाले प्लान में कई सारे बेनेफिट्स भी मिलते हैं. वहीं अगर देखा जाए तो यह महीने के हिसाब से सस्ते भी होते हैं. आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे ही प्लान जो ज्यादा बेनिफिट्स के साथ आते हैं.

ये भी पढ़ेंः Google Pay-PhonePe वालों ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह खास फीचर, NPCI ने लिया बड़ा फैसला

Airtel 489 रुपये प्लान

Airtel का ₹489 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती है. अगर आप अपना नंबर एक्टिव रखने के लिए भी प्लान खोज रहे हैं तब भी यह प्लान सबसे बेस्ट है. इस प्लान में यूजर्स को 77 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही कुल 6GB डेटा, 600 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इसके अलावा इसमें फ्री Hellotunes और 3 महीने के लिए Apollo 24/7 Circle का एक्सेस भी शामिल है. अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो यह प्लान ₹299 वाले पैक से भी सस्ता पड़ता है.

Airtel 548 रुपये रिचार्ज प्लान

Airtel का ₹548 वाला रिचार्ज प्लान भी कम डेटा के साथ आता है. अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है तो यह प्लान चुन कर सकते हैं . इस प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें यूज़र्स को कुल 7GB डेटा, 600 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा इसमें फ्री Hellotunes का फायदा भी मिलता है. अगर इसे ₹299 वाले मासिक प्लान से तुलना करें तो यह पैक लंबे समय के लिए ज्यादा किफायती साबित होता है.

Airtel 859 रुपये रिचार्ज प्लान

Airtel का ₹859 वाला रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जिन्हें हर दिन डेटा की जरूरत होती है. इस पैक में कंपनी 84 दिन की वैलिडिटी देती है, जिसमें यूजर्स को हर दिन 1.5GB डेटा, 100 फ्री SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है. साथ ही फ्री Hellotunes, RewardsMini और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी बिलकुल फ्री मिलता है. कीमत देखा जाए तो यह प्लान भी आपको 299 वाले प्लान से सस्ता साबित होता है. अगर आप तीन महीने तक हर बार ₹299 का रिचार्ज कराते हैं तो आपकी कुल लागत ₹897 होगी, जबकि इस प्लान को लेने पर केवल ₹859 खर्च होंगे. यानी इसमें आपको न सिर्फ अतिरिक्त बेनिफिट्स मिलते हैं बल्कि लगभग 38 की बचेंगे भी.

Airtel 979 रुपये रिचार्ज प्लान

Airtel का 979 वाला प्लान उन लोगों के लिए है जो ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. इस रिचार्ज में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 2GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है. इसके साथ ही Airtel Xstream, फ्री Hellotunes, RewardsMini और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. हालांकि, यह पैक ₹299 वाले मासिक रिचार्ज से करीब ₹80 महंगा है, लेकिन इसमें मिलने वाले ज्यादा डेटा और अतिरिक्त फायदे इसे बेहतर विकल्प बना देते हैं.

ये भी पढ़ेंः इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड