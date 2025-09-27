लॉन्च हुए Skullcandy के दमदार ईयरबड्स! 46 घंटे के प्लेबैक ने उड़ाए होश, कीमत सिर्फ इतनी

Skullcandy Uproar TWS Launched in India: Skullcandy ने भारत में अपने नए Uproar TWS हेडसेट को लॉन्च कर दिया है. यह स्टाइलिश वायरलेस ईयरफोन क्वाड माइक और एनवायरमेंटल कैंसिलेसन (ENC) के सपोर्ट के साथ आते हैं. इन बड्स में ANC मॉडल्स की तरह एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिलता है. इसकी बैटरी लाइफ चार्जिंग केस के साथ कुल 46 घंटे तक की है. इस डिवाइस में टच कंट्रोल और पानी से बचाव के लिए IP रेटिंग भी शामिल है.

भारत में Skullcandy Uproar TWS की कीमत

Skullcandy Uproar TWS की कीमत 2,499 रुपये है. यह ईयरबड्स मैट ब्लैक कलर में Skullcandy India वेबसाइट, Amazon और सेलेक्टेड ऑफलाइन स्टोर्स से आसनी से खरीद सकते हैं.

Skullcandy Uproar TWS के स्पेसिफिकेशन्स

Skullcandy Uproar TWS में एंगुलर स्टेम्स, ट्रेडिशनल इन-ईयर डिजाइन के साथ इंट्यूटिव टच कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल है. इसमें क्वाड माइक बैक्ड ENC सपोर्ट मिलता है, जिससे शोर भरे एरिया में भी क्लियर कॉल्स मिल सकें. कंपनी के अनुसार सभी ईयरबड्स में दो माइक्रोफोन्स दिए गए है.

Skullcandy ने लेटेस्ट Uproar TWS ईयरबड्स में बड़े 10mm ड्राइवर्स दिए गए हैं जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं. ये बड्स Bluetooth 5.4 डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी सपोर्ट करते हैं. कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स में वॉटर और स्वेट रजिस्टेंट दिया गया है लेकिन एक्सैक्ट IP रेटिंग का खुलासा नहीं किया गया है.



इनमें चार्जिंग केस USB Type-C पोर्ट के साथ दिया गया है और बैटरी लाइफ 46 घंटे तक की बताई जा रही है. कंपनी का कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के क्विक चार्ज करने पर यह 2 घंटे तक चल सकते हैं.

कुछ समय पहले Skullcandy ने Ink’d ANC ट्रू ब्लैक कलर में ईयरबड्स लॉन्च किए थे, जिनका प्राइस 2,999 रुपये है. इनमें ANC, ENC क्वाड-माइक सिस्टम, लो-लेटेंसी मोड और टच कंट्रोल्स मिलता है. साथ ही केस के साथ 43 घंटे की बैटरी लाइफ शामिल है जो 10 मिनट में चार्ज होने पर 2 घंटे तक का प्ले टाइम देती है.