Travel Apps की छुट्टी! अब ChatGPT खुद बुक करेगा आपकी फ्लाइट, बस एक मैसेज और मिल जाएगा सबसे सस्ता टिकट

ट्रैवल सर्च प्लेटफॉर्म Skyscanner ने अब ChatGPT के अंदर अपना खास ऐप लॉन्च कर दिया है. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अब सीधे ChatGPT के अंदर ही फ्लाइट्स सर्च कर सकते हैं और उनकी कीमतों की तुलना कर सकते हैं. खास बात यह है कि यह सुविधा भारत में भी उपलब्ध हो गई है, जिससे भारतीय यूजर्स को फ्लाइट ढूंढने में काफी आसानी होगी.

कैसे काम करता है यह इंटीग्रेशन

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ChatGPT के ऐप स्टोर से Skyscanner ऐप इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद आप सीधे चैट में ही कमांड लिखकर फ्लाइट सर्च कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते हैं “@skyscanner find me the cheapest flight to Japan in August”, तो सिस्टम तुरंत आपको फ्लाइट ऑप्शन्स दिखा देगा. इसमें कीमत, रूट और अन्य डिटेल्स शामिल होती हैं. सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको अलग-अलग वेबसाइट या ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सारी जानकारी चैट के अंदर ही मिल जाती है और आप आसानी से तुलना कर सकते हैं.

आसान हुआ फ्लाइट सर्च प्रोसेस

यह नया सिस्टम पुराने तरीके से काफी अलग है, जहां यूजर्स को कई फिल्टर लगाने पड़ते थे और बार-बार सर्च करना पड़ता था. अब आप सिर्फ बातचीत के जरिए अपनी जरूरत के अनुसार सर्च को बदल सकते हैं. जैसे आप डेट बदल सकते हैं, डेस्टिनेशन बदल सकते हैं या अलग एयरपोर्ट चुन सकते हैं- वो भी बिना नई सर्च शुरू किए. इससे फ्लाइट खोजने का पूरा अनुभव ज्यादा आसान और तेज हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल फिल्टर्स से बचना चाहते हैं.

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क्या-क्या जानकारी मिलती है

इस इंटीग्रेशन के जरिए यूजर्स को एक साथ कई फ्लाइट ऑप्शन्स देखने को मिलते हैं. इसमें अलग-अलग एयरलाइन्स, टिकट की कीमत, यात्रा का समय और रूट की जानकारी शामिल होती है. इससे यूजर्स आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए सबसे बेहतर है. इसके अलावा, अगर आप अपनी सर्च में बदलाव करना चाहते हैं, तो बस अगला मैसेज लिखकर बदलाव कर सकते हैं. इससे पूरा प्रोसेस स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बन जाता है.

AI के साथ ट्रैवल प्लानिंग का नया दौर

Skyscanner का कहना है कि यह फीचर उनके पहले से मौजूद प्राइसिंग और तुलना सिस्टम पर आधारित है, लेकिन इसे अब चैट-बेस्ड इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है. कंपनी एयरलाइन्स के अपने बड़े डेटाबेस का इस्तेमाल करती है, जिससे यूजर्स को सही और अपडेटेड जानकारी मिलती है. कंपनी आगे भी ट्रैवल प्लानिंग के अलग-अलग स्टेज में AI का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है. इसमें ट्रिप डिस्कवरी, तुलना और बुकिंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

कहां मिलेगा यह फीचर

यह फीचर फिलहाल ChatGPT के ऐप स्टोर के जरिए उपलब्ध है. यूजर्स को Skyscanner ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद वे इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. Skyscanner एक ग्लोबल ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जो फ्लाइट, होटल और कार रेंटल जैसी सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी हर दिन बड़ी मात्रा में प्राइसिंग डेटा प्रोसेस करती है, ताकि यूजर्स को लेटेस्ट और सही रिजल्ट मिल सकें.

यह नया इंटीग्रेशन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो जल्दी और आसान तरीके से फ्लाइट सर्च करना चाहते हैं और अलग-अलग ऑप्शन्स की तुलना एक ही जगह पर करना चाहते हैं.