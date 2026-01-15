Advertisement
trendingNow13075661
Hindi Newsटेकमिडिल क्लास की मौज... बजट की टेंशन छोड़िए, इस जादुई AI टूल की मदद से हर कोई कर पाएगा विदेश की सैर! ये रही डिटेल्स

मिडिल क्लास की मौज... बजट की टेंशन छोड़िए, इस जादुई AI टूल की मदद से हर कोई कर पाएगा विदेश की सैर! ये रही डिटेल्स

Cheapest International Trips: अगर आप 2026 में विदेश जाने की सोच रहे हैं लेकिन बढ़ते खर्च आपको रोक रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. ट्रैवल सर्च प्लेटफॉर्म Skyscanner ने एक नया AI टूल लाया है जो ट्रैवल प्लानिंग के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है. अब घंटों तक सस्ती फ्लाइट्स और डेस्टिनेशन खोजने की झंझट खत्म होने वाली है. यह कमाल का टूल आपके बजट और पसंद को समझकर सबसे बेहतर और सस्ते इंटरनेशनल ट्रैवल ऑप्शन्स सुझाता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल क्लास की मौज... बजट की टेंशन छोड़िए, इस जादुई AI टूल की मदद से हर कोई कर पाएगा विदेश की सैर! ये रही डिटेल्स

Cheapest International Trips: क्या आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं और बजट की समस्या है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. कम बजट में विदेश यात्रा करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. ट्रैवल प्लेटफॉर्म Skyscanner ने एक नया AI-पावर्ड टूल लॉन्च कर दिया है जो आपकी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता बना देगा. अब महंगी फ्लाइट्स, होटल के बढ़ते किराए और बजट की टेंशन में बिना परेशान हुए आप ट्रिप का मजा ले सकते हैं. यह स्मार्ट फीचर आपकी पसंद, बजट और ट्रैवल डेट के मुताबिक दुनिया के ससे सस्ते डेस्टिनेशन और बेस्ट डील्स को खोज निकालता है. यानी सबसे कम खर्च में विदेश घूमने का मौका अब हर किसी के लिए हकीकत हो सकता है.

ट्रैवल ऐप Skyscanner ने भारतीय यात्रियों के लिए एक नया Cheapest Destination Planner टूल लाया है. इस टूल की सहायता से भारतीय अब सिर्फ एक क्लिक में यह जान सकेंगे कि साल के किस महीने में कौन सा देश जाना सबसे सस्ता होगा और किस दिन टिकट बुक करने पर सबसे ज्यादा पैसों की बचत होगी.

क्या है इस नए टूल की खासियत?
स्काईस्कैनर का यह नया एआई टूल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट में लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आप अपना पसंदीदा महीना सेलेक्ट करें और आपको उस समय के 10 सबसे सस्ते डेस्टिनेशन की लिस्ट दिखाई देगी.

इतना ही नहीं यहां आपको रिटर्न फ्लाइट का औसत किराया और यात्रा करने के लिए सबसे सस्ते दिन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है.

पसंद आने पर आप यहीं से फ्लाइट और होटल के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं.

भारतीयों में बढ़ा विदेश घूमने का क्रेज
स्काईस्कैनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 84% भारतीय इस साल विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं. खास बात यह है कि 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही सर्च वॉल्यूम में 25% की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढे़ंः Google की बादशाहत खतरे में? OpenAI ने चुपके से लाया ChatGPT Translate, जानिए फीचर्स

ट्रेंड्स में क्या है खास?

इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2026 में यात्रा करने के लिए बुधवार यानी Wednesday सबसे सस्ता रहने वाला है.

करीब 49% भारतीयों ने अपनी पिछली यात्रा के लिए बाहर खाना खाने या नए कपड़े खरीदने जैसे खर्चों में कमी की है.

वहीं लगभग 77% भारतीय अपनी ट्रिप की आखिरी रात किसी शानदार लग्जरी होटल में बिताना पसंद करते हैं.

ये भी पढे़ंः पहाड़ों में दफन हो चुका था डॉक्टर का शरीर, फिर AI ने खोजा वो सुराग, जिसने खोला राज!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Cheapest International TripsSkyscanner AI tool

Trending news

ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
Assam NRC
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस