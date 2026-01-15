मिडिल क्लास की मौज... बजट की टेंशन छोड़िए, इस जादुई AI टूल की मदद से हर कोई कर पाएगा विदेश की सैर! ये रही डिटेल्स

Cheapest International Trips: अगर आप 2026 में विदेश जाने की सोच रहे हैं लेकिन बढ़ते खर्च आपको रोक रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. ट्रैवल सर्च प्लेटफॉर्म Skyscanner ने एक नया AI टूल लाया है जो ट्रैवल प्लानिंग के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है. अब घंटों तक सस्ती फ्लाइट्स और डेस्टिनेशन खोजने की झंझट खत्म होने वाली है. यह कमाल का टूल आपके बजट और पसंद को समझकर सबसे बेहतर और सस्ते इंटरनेशनल ट्रैवल ऑप्शन्स सुझाता है.
Cheapest International Trips: क्या आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं और बजट की समस्या है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. कम बजट में विदेश यात्रा करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. ट्रैवल प्लेटफॉर्म Skyscanner ने एक नया AI-पावर्ड टूल लॉन्च कर दिया है जो आपकी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता बना देगा. अब महंगी फ्लाइट्स, होटल के बढ़ते किराए और बजट की टेंशन में बिना परेशान हुए आप ट्रिप का मजा ले सकते हैं. यह स्मार्ट फीचर आपकी पसंद, बजट और ट्रैवल डेट के मुताबिक दुनिया के ससे सस्ते डेस्टिनेशन और बेस्ट डील्स को खोज निकालता है. यानी सबसे कम खर्च में विदेश घूमने का मौका अब हर किसी के लिए हकीकत हो सकता है.
ट्रैवल ऐप Skyscanner ने भारतीय यात्रियों के लिए एक नया Cheapest Destination Planner टूल लाया है. इस टूल की सहायता से भारतीय अब सिर्फ एक क्लिक में यह जान सकेंगे कि साल के किस महीने में कौन सा देश जाना सबसे सस्ता होगा और किस दिन टिकट बुक करने पर सबसे ज्यादा पैसों की बचत होगी.
क्या है इस नए टूल की खासियत?
स्काईस्कैनर का यह नया एआई टूल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट में लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं.
आप अपना पसंदीदा महीना सेलेक्ट करें और आपको उस समय के 10 सबसे सस्ते डेस्टिनेशन की लिस्ट दिखाई देगी.
इतना ही नहीं यहां आपको रिटर्न फ्लाइट का औसत किराया और यात्रा करने के लिए सबसे सस्ते दिन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है.
पसंद आने पर आप यहीं से फ्लाइट और होटल के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं.
भारतीयों में बढ़ा विदेश घूमने का क्रेज
स्काईस्कैनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 84% भारतीय इस साल विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं. खास बात यह है कि 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही सर्च वॉल्यूम में 25% की बढ़ोतरी हुई है.
ट्रेंड्स में क्या है खास?
इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2026 में यात्रा करने के लिए बुधवार यानी Wednesday सबसे सस्ता रहने वाला है.
करीब 49% भारतीयों ने अपनी पिछली यात्रा के लिए बाहर खाना खाने या नए कपड़े खरीदने जैसे खर्चों में कमी की है.
वहीं लगभग 77% भारतीय अपनी ट्रिप की आखिरी रात किसी शानदार लग्जरी होटल में बिताना पसंद करते हैं.
