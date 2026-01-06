Flight Ticket सस्ते में पाने का मिल गया जुगाड़! Skyscanner ने बताए 3 Tips, बजट में होगी हवाई यात्रा

Tips For Cheap Air Tickets: अगर आप महंगी हवाई यात्रा को देखकर हैरान हैं, तो आप इन स्मार्ट तरीको से बचत के साथ सफर का मजा ले सकते हैं. ट्रैवल सर्च प्लेटफॉर्म Skyscanner ने आपके लिए तीन आसान और काम की टिप्स दी है. इन टिप्स की मदद से आप सस्ती टिकट ढूँढ सकते हैं और अपनी यात्रा का बजट बचा सकते हैं.
- स्मार्ट प्लानिंग और सही टूल्स से बचेंगे पैसे
आपको पता है कि आज के समय में एयरलाइन्स टिकट की कीमतें हर रोज बदलती रहती हैं. कई लोग इस चक्कार में बुकिंग करते समय ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं. ऐसे में आप एक स्मार्ट प्लानिंग और सही टूल्स के इस्तेमाल से अपने खर्च को कम कर सकते हैं. Skyscanner के अनुसार टिकट महंगे होने की सबसे बड़ी वजह जल्दबाजी और सही जानकारी की कमी है. ऐसे में हम यहां आपको कुछ टूल्स बता रहे हैं. जिनको आपका समय और पैसा बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
- कम पैसे में घूमने की जगह कहां?
Skyscanner के अनुसार लोग अक्सर पहले अपनी यात्रा की जगह तय कर लेते हैं और फिर टिकट ढूंढते हैं. ऐसा करने से आपको एयरलाइन्स के टिकट माहंगे मिलते हैं. बेहतर होगा कि आप पहले यह देखें कि किस शहर या देश की उड़ान सबसे सस्ती मिल रही है. 'एक्सप्लोर एवरीवेयर' फीचर आपकी इस समस्या को हल कर सकता है. इसमें आप हर जगह के बारे में जान सकते हैं. यह टूल आपको उन सभी जगहों के बारे में दिखाता है, जहां आप हवाई यात्रा कर सकते हैं. इसमें सबसे महंगे से लेकर सबसे सस्ते स्थान तक होते हैं. यह फीचर आपको स्काईस्कैनर की वेबसाइट या ऐप पर मिल जाता है. यह फीचर आपको कम बजट वाले स्थान और समय के साथ यात्रा करने का विकल्प देता है. इसमें आपको डायरेक्ट उड़ान और क्षेत्रीय एयरलाइन का फिल्टर मिल जाता है. यह फीचर उन यात्रियों के लिए है, जो कम कीमत वाले स्थानों पर जाना करना चाहते हैं.
- टिकट की कीमत को लगातार ट्रैक करें
आपको पता है कि फ्लाइट टिकट के दाम एक जैसे नहीं रहते हैं. इसकी कीमतें तेजी से बदलती हैं. ऐसे में Skyscanner कहता है कि आप टिकट की कीमत पर नजर रखें और प्राइस अलर्ट व सेव्ड फीचर जैसे टूल का इस्तेमाल करें. यह फीचर आपको टिकट का किराया कम होते ही अलर्ट करता है. इससे आप सही समय पर टिकट बुक कर पाएंगे और महंगे दाम से बचा सकेंगे. इससे आप कभी-कभी सौ रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक की बचत कर सकते हैं. सेव्ड फीचर एक ट्रैवल विशलिस्ट की तरह से काम करता है. वहीं प्राइस अलर्ट फीचर सेव की कई फ्लाइट्स पर नजर रखने के साथ कीमतों में बदलाव होने पर आपको नोटिफिकेशन भेजता है.
- एक ही प्लेटफॉर्म पर करें पूरी तुलना
कई बार अलग-अलग वेबसाइट और एयरलाइन्स को देखने में आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है. इसके लिए बेहतर तरीका है कि आपतो एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एयरलाइंस की कीमतों की तुलना मिल जाए. जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन-सी फ्लाइट सबसे सस्ती है. ऐसे में स्काईस्कैनर का फ्लेक्सिबल डेट्स फीचर एक ही कैलेंडर व्यू में आपको अलग-अलग दिनों या महीनों के लिए कीमतें दिखाता है. इसमें मिलने वाला 'Cheapest Month' फीचर आपको सबसे सस्ते महीने के बारे में बताता है. वहीं, इसमें मिलने वाले 'whole Month' फीचर की मदद से आप पूरे महीने की कीमतों को एक साथ देख सकते हैं. इसके साथ फ्लेक्सिबल डेट्स फीचर की मदद से आप कम किराए वाली पूरी लिस्ट देख सकते हैं. ये सभी फीचर Skyscanner की डेस्कटॉप साइट और मोबाइल ऐप पर काम करते हैं.
