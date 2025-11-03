सर्दियों में हीटर के सामने पानी की कटोरी क्यों रख रहे हैं लोग? सच्चाई जानकर आपके उड़ जाएंगे होश

सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और देश के कई हिस्सों में अब हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ने लगी है. ऐसे में रूम हीटर लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है. हीटर से कमरे का तापमान तो सामान्य रहता है, लेकिन बहुत से लोग इसे पूरी रात चालू रखकर सोते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. असल में, जब आप हीटर चलाकर सोते हैं, तो यह कमरे की नमी (Humidity) को सोख लेता है और हवा को ड्राई यानी सूखी बना देता है. इस वजह से आपको गला सूखना, त्वचा में रूखापन, आंखों में जलन, सिरदर्द और यहां तक कि सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन चिंता की बात नहीं- एक छोटा सा घरेलू उपाय इन सभी दिक्कतों को खत्म कर सकता है. आपको बस अपने कमरे में एक कटोरा पानी भरकर रखना है.

पानी से कैसे बनी रहती है नमी?

हीटर जब चलता है तो वह कमरे की नमी सोख लेता है. इससे हवा सूखी हो जाती है, जो शरीर पर असर डालती है. अगर आप हीटर के सामने एक कटोरा पानी रख देंगे, तो उस पानी से लगातार भाप निकलती रहेगी, जिससे कमरे की हवा में नमी का संतुलन बना रहेगा. इससे आपका कमरा आरामदायक और सांस लेने योग्य रहेगा. यह तरीका खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या एलर्जी के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है.

पानी रखने के फायदे क्या हैं?

जब आप कमरे में हीटर के सामने पानी रखते हैं, तो कई छोटे-छोटे फायदे मिलते हैं:

- आपके होंठ नहीं फटते, क्योंकि हवा में नमी बनी रहती है.

- गले में खराश या सूखापन महसूस नहीं होता.

- रात में बेहतर नींद आती है क्योंकि हवा ज्यादा आरामदायक होती है.

- सुबह उठकर थकान या सिरदर्द नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

हीटर का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

• हीटर को अपने चेहरे या शरीर के बिल्कुल सामने न रखें.

• कम से कम 3-4 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि गर्मी का सीधा असर शरीर पर न पड़े.

• बड़े पर्दे, बिस्तर, या सोफा जैसी चीजें हीटर से दूर रखें ताकि आग का खतरा न बने.

• पूरी रात फुल पावर पर हीटर न चलाएं. इसके बजाय लो मोड या टाइमर सेट करें.

• कमरे में हल्का वेंटिलेशन या खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे.

• बच्चों और पालतू जानवरों को हीटर के पास अकेला न छोड़ें.

सही तरीके से करें हीटर का इस्तेमाल

हीटर एक उपयोगी और जरूरी डिवाइस है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही इसे सुरक्षित बनाता है. अगर आप ऊपर बताए गए सावधानियों और उपायों का पालन करते हैं, तो यह सर्दियों में आपके लिए आराम और सुरक्षा दोनों लाएगा. पर अगर लापरवाही बरती, तो यही हीटर आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए इस सर्दी में हीटर के साथ एक कटोरा पानी रखना न भूलें- यह आपकी सेहत के लिए छोटा लेकिन बड़ा कदम साबित होगा.