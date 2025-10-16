मोबाइल पर स्लो चल रहा है इंटरनेट? ये बटन दबाते ही पकड़ेगा 5G Speed, जानिए सबसे गजब Trick

How To boost mobile internet speed: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन क्लास या मीटिंग में जुड़ते हैं- लेकिन जब इंटरनेट की स्पीड धीमी हो जाती है, तो सब कुछ रुक जाता है. वीडियो बफर होने लगता है, वेबसाइट खुलने में वक्त लगता है और ऑनलाइन टेस्ट देना भी मुश्किल हो जाता है. अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, तो आपको सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए. खास बात ये है कि सिर्फ फोन की सेटिंग्स में कुछ छोटे बदलाव करके आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को दोगुना कर सकते हैं.

नेटवर्क सेटिंग रीसेट करना है पहला कदम

धीमी इंटरनेट स्पीड का एक बड़ा कारण होता है कि आपका फोन कम बैंडविड्थ वाले नेटवर्क बैंड पर अटक जाता है. मोबाइल नेटवर्क कंपनियां जैसे Jio, Airtel और Vi कई तरह के बैंड ट्रांसमिट करती हैं- जैसे 3G, 4G, LTE और VoLTE. कभी-कभी आपका फोन कमजोर नेटवर्क बैंड पर स्विच हो जाता है और वहीं अटका रहता है. भले ही आप वापस हाई-स्पीड एरिया में पहुंच जाएं, लेकिन फोन अपने आप तेज नेटवर्क पर शिफ्ट नहीं होता. ऐसे में जरूरी है कि आप नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करें ताकि फोन फिर से तेज नेटवर्क से कनेक्ट हो सके.

नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने का तरीका

1. सेटिंग्स (Settings) में जाएं.

2. मोबाइल नेटवर्क (Mobile Network) ऑप्शन पर टैप करें.

3. नेटवर्क प्रोवाइडर (Network Provider) चुनें.

4. Select Automatic पर टैप करें.

5. अब इस ऑटोमैटिक मोड को बंद करें.

6. इसके बाद मैन्युअली अपना नेटवर्क (Jio, Airtel या Vi) चुनें.

7. अब फोन को रिस्टार्ट करें.

4G या LTE नेटवर्क चुनना क्यों जरूरी है

अक्सर फोन की सेटिंग्स में नेटवर्क ऑटो मोड पर होता है, जिससे डिवाइस कभी-कभी 2G या 3G बैंड पर चला जाता है. इससे इंटरनेट की स्पीड काफी घट जाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट हमेशा फुल स्पीड में चले, तो फोन को LTE या 4G मोड पर रखें.

इस तरह करें सेटिंग बदलें:

1. सेटिंग्स (Settings) खोलें.

2. Connections ऑप्शन पर टैप करें.

3. SIM Card Manager चुनें.

4. Mobile Data या Mobile Network पर जाएं.

5. अब LTE/3G/2G (Auto Connect) को सिलेक्ट करें.

6. इसके बाद सेटिंग्स बंद कर दें.

अगर फिर भी इंटरनेट स्लो है तो क्या करें?

- ऐसे में एयरप्लेन मोड ऑन करें, 10 सेकंड बाद ऑफ करें, इससे नेटवर्क रीफ्रेश हो जाएगा.

- अपने ब्राउजर और सोशल मीडिया ऐप्स का कैश क्लियर करें ताकि डेटा का लोड कम हो.

- कोशिश करें कि कमजोर सिग्नल वाले एरिया में हैवी डाउनलोड या वीडियो स्ट्रीमिंग न करें.

छोटा सा जुगाड़, बड़ा असर

इन आसान सेटिंग्स को बदलने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका इंटरनेट पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहा है. न नेटवर्क अटकता है, न वीडियो बफर होता है. ये ट्रिक खासकर तब काम आती है जब आपको तुरंत इंटरनेट चाहिए- जैसे ऑनलाइन क्लास, इंटरव्यू या गेमिंग के दौरान.