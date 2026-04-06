आपके बेडरूम तक पहुंच सकते हैं 'डिजिटल जासूस', कहीं आप खुद तो नहीं दे रहे घर की चाबी? भूलकर भी न करें ये लापरवाही

Smart Home Security Risks: आज के इस डिजिटल युग में स्मार्ट होम और हाईटेक सिक्योरिटी डिवाइसेज ने लोगों के जीवन को तो जरूर आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही इन सब के अपने ही अलग खतरे भी हैं. डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है डेटा चोरी का. आज के समय में लोग अपने घर की रखवाली और सुविधा के लिए स्मार्ट सीसीटीवी, स्मार्ट डोरबेल, बेबी मॉनिटर और वाई-फाई जैसे डिवाइस लगाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही डिवाइस आपकी प्राइवेट लाइफ में भी सेंद लगा सकते हैं? सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो लेकिन हाल ही में ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं. आइए जानते हैं इन डिवाइसों से जुड़े खतरे और बचने के उपाय.

आखिर कैसे बन जाते हैं ये 'जासूसी' डिवाइस?

आज के समय में आने वाले ज्यादातर स्मार्ट सिक्योरिटी गैजेट्स इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं. ऐसे में अगर इनका पासवर्ड न बदला जाए या कमजोर पासवर्ड हो तो इनके हैकिंग का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, हैकर्स इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आप और आपकी लाइफ पर हैकर्स दूर से ही नजर रख सकते हैं. आपके फोटो वीडियो चुराकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्योरिटी डिवाइस को हैक कर हैकर्स लाइव फीड भी देख सकते हैं, डिवाइस में लगे माइक्रोफोन के जरिए बातचीत सुन सकते हैं या रिकॉर्डिंग भी चुरा सकते हैं. कुछ मामलों में तो हैकर कैमरे की दिशा तक बदल देते हैं. यह सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं बल्कि बड़ा सिक्योरिटी खतरा है.

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स्मार्ट टीवी भी हो सकता है खतरनाक

स्मार्ट टीवी तो अब ज्यादातर घरों में होता ही है. बहुत सारे स्मार्ट टीवी में अब वॉयल रिकग्निशन और कैमरे जैसे फीचर्स आने लगे हैं, जो प्राइवेसी के लिए खतरनाक हो सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्मार्ट टीवी तो बंद होने के बाद भी ऑडियो रिकार्ड कर सकती हैं. विकिलीक्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ ऐसी मालवेयर तकनीकें मौजूद हैं, जिनसे टीवी के जरिए बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है.

इन डिवाइस से है ज्यादा खतरा?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किन-किन स्मार्ट डिवाइस से प्राइवेसी का खतरा ज्यादा है. तो इसका जवाब है स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे, वीडियो डोरबेल, स्मार्ट स्पीकर, बेबी मॉनिटर और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस. अगर ये डिवाइस सेफ नेटरवर्क से कनेक्ट नहीं हैं और इनका पासवर्ड सिक्योर नहीं है तो ये साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन सकते हैं. सस्ते और अनजान ब्रांड के डिवाइस में सिक्योरिटी फीचर अक्सर कमजोर होता है. इसलिए केवल कीमत देखकर डिवाइस खरीदना भारी पड़ सकता है.

बचने के लिए जान लीजिए उपाय

इस तरह के डिजिटल खतरों से बचने के लिए जरूरी है कि आप मजबूत और अलग पासवर्ड रखें. अगर डिवाइस में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो उसे जरूर ऑन रखें. समय-समय पर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट करते रहें, कंपनियां इन्हीं अपडेट्स के जरिए सिक्योरिटी कमी को दूर करती हैं. इसके साथ ही अपने वाई-फाई नेटवर्क का पासवर्ड भी मजबूत बनाएं . राउटर का पासवर्ड बदलें और WPA3 या कम से कम WPA2 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें.

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सावधानी है जरूरी

स्मार्ट डिवाइस तो लोगों की सुविधा और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही इन्हें खतरनाक बना सकती है. इसलिए तकनीक पर भरोसा जरूर रखें, लेकिन बिना सोचे-समझे नहीं. थोड़ी सावधानी और सेटिंग्स के साथ आप अपने घर की सिक्योरिटी के साथ-साथ अपनी प्राइवेसी को भी सुरक्षित रख सकते हैं.

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