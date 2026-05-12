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Smart Meter: प्रीपेड है या पोस्टपेड? बस एक क्लिक में खुलेगा राज, इस App से भर सकेंगे अपना बिजली बिल

Smart Meter Prepaid or Postpaid: बिजली यूजर्स के लिए इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर चल रहा है या पोस्टपेड पर. सरकार के आदेश के बाद मीटरों को कंवर्ट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन मैसेज न मिलने के कारण बहुत से यूजर्स परेशान हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी बिजली पहले इस्तेमाल या पहले रिचार्ज के किस सिस्टम पर चल रही है, तो आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 12, 2026, 12:37 PM IST
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Smart Meter: प्रीपेड है या पोस्टपेड? बस एक क्लिक में खुलेगा राज, इस App से भर सकेंगे अपना बिजली बिल

Smart Meter App: आज के इस डिजिटल दौर में सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है. इसी क्रम में बिजली के मीटर भी स्मार्ट हो गए हैं.  लेकिन स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद भी कई यूजर्स के मन में यह उलझन बनी रहती है कि उनका मीटर पोस्टपेड यानी पहले इस्तेमाल और बाद में पेमेंट मोड पर काम कर रहा है या फिर प्रीपेड यानी पहले रीचार्ज, फिर इस्तेमाल मोड पर. अगर आप भी इसी उलझन या परेशानी में रहते हैं तो अब आपको परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए आप चुटकियों में अपनी मीटर सेटिंग चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

अगर आपके फोन में UPPCL ऐप है तो यह ऐप आपकी बिजली से जुड़ी परेशानी दूर सकता है. दरअसल प्रीपेड मीटर के पोस्टपेड हो जाने के बाद भी यह ऐप आपके बहुत काम आने वाला है. इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट पोस्टपेड हुआ है या नहीं. साथ ही इस ऐप के जरिए ही आप अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि आपकी रिचार्ज कराई हुई राशि का क्या होगा.

इस तरह भी मिलेगा बिल

इससे पहले UPPCL के मुताबिक जून 2026 से यूजर्स को SMS और WhatsApp के माध्यम से बिजली का बिल मिलेगा. लेकिन अब बिल पाने का एक जरिया UPPCL ऐप भी होगा. इसके साथ ही ऐप से ही बिल पेमेंट भी कर सकेंगे.

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कैसे जानें अकाउंट पोस्टपेड है प्रीपेड?

यूपी में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था बंद होने के बाद अब यूजर्स के अकाउंट को धीरे-धीरे पोस्टपेड सिस्टम में बदला जा रहा है. इस प्रक्रिया को लेकर लोगों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. जिन यूजर्स को अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है, वे स्मार्ट मीटर की UPPCL ऐप पर जाकर अपने अकाउंट का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.

इस काम में भी मदद करेगा ऐप

प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर में होने वाले बदलाव के बाद भी UPPCL ऐप आपकी मदद करेगा. यूजर्स इस ऐप के जरिए से अपना बिजली बिल जान सकेंगे, साथ ही साथ उसका पेमेंट भी कर सकेंगे. वहीं पुराने बिल और पेमेंट हिस्ट्री की जानकारी भी आसानी से देख सकेंगे. हालांकि अब ऐप पर बिजली खर्च की लाइव डिटेल्स नहीं मिलेगी. इसके साथ ही यूजर अपनी प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी, जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट करने जैसे काम भी इसी ऐप के जरिए कर पाएंगे.

ये रहा पूरा प्रोसेस

सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर UPPCL Consumer App डाउनलोड करें.

अब अपने Account ID और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें.

वहीं आप पहले से यूजर हैं तो अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें.

अब My Account या Account Summary के ऑप्शन पर क्लिक करें.

मीटर स्टेटस देखें

यहां आपको अपने कनेक्शन की पूरी जानकारी दिखाई देगी.

अगर आपका अकाउंट Postpaid में बदल गया है, तो वहां बिलिंग मोड Postpaid दिखाई देगा और पिछले महीने का जनरेट हुआ बिल भी दिखेगा.

अगर अभी भी Prepaid है तो आपको वहां Current Balance या Recharge का ऑप्शन नजर आएगा.

अगर आपका मीटर पोस्टपेड हो गया है, तो ऐप में यह भी देख सकते हैं कि आपकी पुरानी प्रीपेड रिचार्ज बैलेंस को पोस्टपेड बिल में एडजस्ट किया गया है या नहीं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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