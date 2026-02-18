Advertisement
trendingNow13113609
Hindi Newsटेकबच्चे की किडनैपिंग और गायब होने का डर खत्म! आ गए स्मार्ट जूते, बाहर कदम रखते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट

बच्चे की किडनैपिंग और गायब होने का डर खत्म! आ गए स्मार्ट जूते, बाहर कदम रखते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट

आज के समय में जब माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं और बच्चे स्कूल, ट्यूशन या खेल के लिए बाहर जाते हैं, तो उनकी लोकेशन जानना एक बड़ी चिंता बन जाती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन स्मार्ट जूतों को डिजाइन किया गया है. ये जूते रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा देते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चे की किडनैपिंग और गायब होने का डर खत्म! आ गए स्मार्ट जूते, बाहर कदम रखते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट

जयपुर की कंपनी Stepwhere ने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए एआई-सक्षम स्मार्ट शूज तैयार किए हैं. इन जूतों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है. आज के समय में जब माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं और बच्चे स्कूल, ट्यूशन या खेल के लिए बाहर जाते हैं, तो उनकी लोकेशन जानना एक बड़ी चिंता बन जाती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन स्मार्ट जूतों को डिजाइन किया गया है. ये जूते रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा देते हैं, यानी माता-पिता अपने फोन पर हर समय बच्चे की लाइव लोकेशन देख सकते हैं. इससे उन्हें यह भरोसा रहता है कि उनका बच्चा सुरक्षित है और तय रास्ते पर ही जा रहा है.

कैसे काम करते हैं ये स्मार्ट शूज
इन जूतों के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है, जो लगातार लोकेशन अपडेट करता रहता है. जैसे ही बच्चा किसी तय किए गए सुरक्षित दायरे यानी जियो-फेंसिंग एरिया से बाहर जाता है, तुरंत माता-पिता के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच जाता है. यह अलर्ट नोटिफिकेशन के रूप में आता है, जिससे वे तुरंत स्थिति समझ सकते हैं. इन जूतों को एक खास मोबाइल ऐप से जोड़ा जाता है, जो iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप के जरिए न सिर्फ लाइव लोकेशन देखी जा सकती है, बल्कि लोकेशन हिस्ट्री भी चेक की जा सकती है. इससे माता-पिता को यह पता चलता है कि बच्चा दिनभर किन-किन जगहों पर गया.

सुरक्षा के साथ सेहत का भी ध्यान
सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ये स्मार्ट शूज बच्चों की फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं. इनमें एक इनबिल्ट स्टेप काउंटर दिया गया है, जो रोजाना बच्चे के कदमों की गिनती करता है. इससे माता-पिता को अंदाजा होता है कि उनका बच्चा कितना एक्टिव है. आज के डिजिटल दौर में जहां बच्चे ज्यादा समय मोबाइल या टीवी के सामने बिताते हैं, वहां इस तरह की सुविधा उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित कर सकती है. इस तरह ये जूते सुरक्षा और सेहत दोनों का संतुलन बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और कम्फर्ट का खास ध्यान
इन स्मार्ट शूज का मटेरियल लेदर है और इनका स्टाइल बोट शूज जैसा रखा गया है. ये पुल-ऑन क्लोजर के साथ आते हैं, यानी इन्हें पहनना और उतारना आसान है. इनका हील टाइप फ्लैट है, जिससे बच्चों को चलने या दौड़ने में आराम मिलता है. साथ ही ये वॉटर रेसिस्टेंट भी हैं, यानी हल्की बारिश या पानी से इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा. इनका डिजाइन हल्का और मजबूत रखा गया है, ताकि बच्चे इन्हें पूरे दिन आराम से पहन सकें. जूतों का कुल वजन करीब 500 ग्राम है और इनके डाइमेंशन 20 x 6 x 7 सेंटीमीटर हैं. मजबूत बाहरी मटेरियल इन्हें टिकाऊ बनाता है.

कहां बनते हैं ये जूते
इन जूतों का निर्माण और पैकिंग जयपुर में की जाती है. कंपनी का पता एबी निर्माण नगर, जयपुर बताया गया है. प्रोडक्ट का जेनेरिक नाम बोट शू है, लेकिन इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जो इसे सामान्य जूतों से अलग बनाती है. कुल मिलाकर, ये स्मार्ट शूज उन माता-पिता के लिए एक उपयोगी ऑप्शन बन सकते हैं, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं. लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग अलर्ट, स्टेप काउंटिंग और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं इसे एक आधुनिक और भरोसेमंद चाइल्ड सेफ्टी प्रोडक्ट बनाती हैं. डिजिटल युग में जहां हर चीज स्मार्ट हो रही है, वहां बच्चों के जूते भी अब टेक्नोलॉजी से लैस हो चुके हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Smart shoes for kidsGPS tracking shoeschild safety wearable

Trending news

हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
IMD
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी