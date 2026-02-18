बच्चे की किडनैपिंग और गायब होने का डर खत्म! आ गए स्मार्ट जूते, बाहर कदम रखते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट

जयपुर की कंपनी Stepwhere ने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए एआई-सक्षम स्मार्ट शूज तैयार किए हैं. इन जूतों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है. आज के समय में जब माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं और बच्चे स्कूल, ट्यूशन या खेल के लिए बाहर जाते हैं, तो उनकी लोकेशन जानना एक बड़ी चिंता बन जाती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन स्मार्ट जूतों को डिजाइन किया गया है. ये जूते रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा देते हैं, यानी माता-पिता अपने फोन पर हर समय बच्चे की लाइव लोकेशन देख सकते हैं. इससे उन्हें यह भरोसा रहता है कि उनका बच्चा सुरक्षित है और तय रास्ते पर ही जा रहा है.

कैसे काम करते हैं ये स्मार्ट शूज

इन जूतों के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है, जो लगातार लोकेशन अपडेट करता रहता है. जैसे ही बच्चा किसी तय किए गए सुरक्षित दायरे यानी जियो-फेंसिंग एरिया से बाहर जाता है, तुरंत माता-पिता के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच जाता है. यह अलर्ट नोटिफिकेशन के रूप में आता है, जिससे वे तुरंत स्थिति समझ सकते हैं. इन जूतों को एक खास मोबाइल ऐप से जोड़ा जाता है, जो iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप के जरिए न सिर्फ लाइव लोकेशन देखी जा सकती है, बल्कि लोकेशन हिस्ट्री भी चेक की जा सकती है. इससे माता-पिता को यह पता चलता है कि बच्चा दिनभर किन-किन जगहों पर गया.

सुरक्षा के साथ सेहत का भी ध्यान

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ये स्मार्ट शूज बच्चों की फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं. इनमें एक इनबिल्ट स्टेप काउंटर दिया गया है, जो रोजाना बच्चे के कदमों की गिनती करता है. इससे माता-पिता को अंदाजा होता है कि उनका बच्चा कितना एक्टिव है. आज के डिजिटल दौर में जहां बच्चे ज्यादा समय मोबाइल या टीवी के सामने बिताते हैं, वहां इस तरह की सुविधा उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रेरित कर सकती है. इस तरह ये जूते सुरक्षा और सेहत दोनों का संतुलन बनाते हैं.

डिजाइन और कम्फर्ट का खास ध्यान

इन स्मार्ट शूज का मटेरियल लेदर है और इनका स्टाइल बोट शूज जैसा रखा गया है. ये पुल-ऑन क्लोजर के साथ आते हैं, यानी इन्हें पहनना और उतारना आसान है. इनका हील टाइप फ्लैट है, जिससे बच्चों को चलने या दौड़ने में आराम मिलता है. साथ ही ये वॉटर रेसिस्टेंट भी हैं, यानी हल्की बारिश या पानी से इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा. इनका डिजाइन हल्का और मजबूत रखा गया है, ताकि बच्चे इन्हें पूरे दिन आराम से पहन सकें. जूतों का कुल वजन करीब 500 ग्राम है और इनके डाइमेंशन 20 x 6 x 7 सेंटीमीटर हैं. मजबूत बाहरी मटेरियल इन्हें टिकाऊ बनाता है.

कहां बनते हैं ये जूते

इन जूतों का निर्माण और पैकिंग जयपुर में की जाती है. कंपनी का पता एबी निर्माण नगर, जयपुर बताया गया है. प्रोडक्ट का जेनेरिक नाम बोट शू है, लेकिन इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जो इसे सामान्य जूतों से अलग बनाती है. कुल मिलाकर, ये स्मार्ट शूज उन माता-पिता के लिए एक उपयोगी ऑप्शन बन सकते हैं, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं. लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग अलर्ट, स्टेप काउंटिंग और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं इसे एक आधुनिक और भरोसेमंद चाइल्ड सेफ्टी प्रोडक्ट बनाती हैं. डिजिटल युग में जहां हर चीज स्मार्ट हो रही है, वहां बच्चों के जूते भी अब टेक्नोलॉजी से लैस हो चुके हैं.