आज रात तक का मौका...10,000 रुपये से कम में घर लाएं ब्रॉडेंड Smart TV, फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर!

Smart TV Under 10000: अगर आप घर के लिए स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं और महंगी कीमत देखकर पीछे हो जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है! Flipkart और Amazon की फेस्टिव सेल बस खत्म होने वाली है और आज रात 12 बजे तक आपके पास एक जबरदस्त मौका है. आप 32 इंच से लेकर 43 इंच तक के बेहतरीन स्मार्ट टीवी को ₹10,000 से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:02 PM IST
Smart TV Under 10000: क्या आप भी अपने घर के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन बजट बीच में आ रहा है? तो आपके लिए शानदार मौका है! फेस्टिव सीजन के तहत कई बेहतरीन मॉडल्स पर इन दिनों ऐसी जबरदस्त सेल चल रही है कि आप इन्हें 10,000 रुपये से भी कम कीमत में अपने घर ला सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धांसू डील्स और ऑफर्स बस आज रात तक ही सीमित हैं. यह मेगा सेल खत्म हो रही है और इसके साथ ही इन सबसे सस्ते और शानदार Smart TV को खरीदने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा. इसलिए बिना देर किए स्मार्ट टीवी खरीद लें.

Flipkart और अमेजन की फेस्टिव सेल पर इन दिनों 10,000 रुपये से कम बजट में Realme, Motorola, Philips और Thomson जैसे ब्रांड्स के फ्रेमलेस Smart TV शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं. इस आर्टिकल में आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑफर्स के बारे में बताया जा रहा है जिससे आप बिना उलझन के बेस्ट चुन सकें.

Thomson Alpha QLED  स्मार्ट टीवी
अगर आप कम बजट में एक अच्छी स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास थॉमसन का यह QLED टीवी बेस्ट विकल्प है. इस स्मार्ट टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर के साथ आती है और इसमें 36W स्पीकर्स लगे हुए हैं. फ्रेमलेस डिजाइन के साथ मिलने वाला यह टीवी Linux OS पर काम करता है. आप इस टीवी को आफर्स के साथ मात्र 7,799 रुपये में खरीद सकते हैं.

iFFALCON by TCL S55  स्मार्ट टीवी
iFFALCON by TCL का नया S55 Smart Google TV शानदार फीचर्स के साथ मिल रहा है. इसमें आपको 16W डॉल्बी ऑडियो, मल्टी-व्यू मोड और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसका मेटैलिक बेजल-लेस डिजाइन इसे प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है. खास ऑफर के तहत यह स्मार्ट टीवी सिर्फ ₹8,499 में मिल रहा है.

Motorola QLED HD Ready स्मार्ट टीवी
Motorola QLED HD Ready Smart Google TV अपने शानदार फीचर्स के साथ लोगों को दीवाना बना रहा है. इसमें 40W डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रदान करते हैं. साथ ही इसमें नया Google TV 5.0 सपोर्ट भी मिलता है. 32 इंच स्क्रीन साइज वाला यह मॉडल आपको कई ऐप्स का एक्सेस देता है. सेल ऑफर में इसकी कीमत घटकर सिर्फ ₹9,399 रह गई है.

Realme TechLife स्मार्ट टीवी
Realme TechLife Smart Google TV लो बजट सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है. यह टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें दमदार ऑडियो के लिए 26W डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं. इसमें 32 इंच का 60Hz डिस्प्ले मौजूद है जो स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. सेल के दौरान इसकी कीमत सिर्फ ₹9,499 रखी गई है साथ ही आकर्षक बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है.

Philips Frameless  स्मार्ट टीवी
Philips Frameless Smart Google TV 2025 Edition स्टाइलिश लुक और एडवांस फीचर्स के साथ आता है. इस टीवी में दमदार साउंड के लिए 24W स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 8GB रैम मिलता है. साथ ही Google Assistant सपोर्ट भी मिलता है. इसकी कीमत सेल में ₹10,499 है, लेकिन बैंक ऑफर्स लागू करने पर इसे ₹10,000 से कम में खरीदा जा सकता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

