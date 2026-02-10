Advertisement
नया स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद!

नया स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद!

Smart TV Tips: अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदकर लाए हैं और इसका पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो एक बड़ी गलती से आपको बचना चाहिए. नहीं तो अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि शोरूम में तो पिक्चर बहुत धांसू दिख रही थी, लेकिन जब घर लया तो वह बात नहीं रही. इसमें टीवी की कमी नहीं बल्की आपकी एक छोटी सी भूल का नतीजा हैं. 

Feb 10, 2026
नया स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद!

Smart TV Tips: आज के समय में सभी का सपना नया अपडेटेड स्मार्ट टीवी खरीदने का होता है. लोगों बड़ी स्क्रीन, शानदार साउंड और 4K-HDR जैसे फीचर्स देखकर लगता है कि अब घर ही थिएटर बन जाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग टीवी लगाते वक्त एक ऐसी छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिससे महंगे टीवी का भी पूरा फायदा उठा पाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि पिक्चर तो चलती है, लेकिन वैसी जानदार नहीं लगती, जैसी होनी चाहिए. ऐसे में अगर आपके भी हाल में नया टीवी लिया है तो आपको इन बड़ी गलतियों से बचना चाहिए. 

पुराने केबल से नई टीवी नहीं चलाएं
अक्सर लोग टीवी तो नया खरीद लेते है, लेकिन बाद में उसको पुराने टीवी वाला HDMI केबल निकालकर नए टीवी में लगा देते हैं. यह आपको सही जरूर लगता है और इससे आपकी टीवी भी चल जाती है. लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है. क्योंकि पुराने HDMI केबल से नई टेक्नोलॉजी वाली टीवी सही से चल नहीं पाती हैं. नई टेक्नोलॉजी वाली टीवी को इस हिसाब से बनया जाता है कि उसमें नया केबल यूज हो. 

4K और HDR का पूरा फायदा क्यों नहीं मिलता?
आज के स्मार्ट टीवी 4K, HDR, Dolby Vision और बेहतर कलर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. ये फीचर्स तभी सही से काम करते हैं, जब टीवी तक सही सिग्नल पहुंचता है. कमजोर या पुरानी HDMI केबल में इतना दम नहीं होता कि वह हाई क्वालिटी वीडियो को सही तरीके से टीवी तक पहुंचा सके. इसी वजह से टीवी की पिक्चर क्वालिटी हल्की धुंधली या साधारण सी लगने लगती है. 

यह भी पढ़ें:- बिना नंबर जाने आपके फोन को 'हाईजैक' कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में 'SMS ब्लास्टर'...

मूवी और गेमिंग में दिखता है फर्क
अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखते हैं या गेमिंग कंसोल लगाते हैं, तो यह दिक्कत और साफ नजर आती है. इसमें आपको मूवी के सीन स्मूद नहीं लगता और तेज एक्शन में हल्का झटका महसूस होता है. गेम खेलते वक्त भी ग्राफिक्स उतने शार्प नहीं दिखते, जितने दिखने चाहिए. 

स्क्रीन ब्लिंकिंग और सिग्नल की समस्या
कुछ मामलों में पुरानी केबल की वजह से आपकी टीवी में स्क्रीन ब्लिंकिंग या आवाज कटने की समस्या भी होती है. कभी-कभी आपको ब्लैक स्क्रीन जैसी परेशानी भी हो सकती है. लोग अक्सर इसे टीवी की खराबी समझ लेते हैं, जबकि इसकी असली वजह सिर्फ एक गलत HDMI केबल होती है.

सही केबल लगाने से क्या बदलेगा?
अगर आप अपनी टीवी में नई और अच्छी क्वालिटी की HDMI केबल इस्तेमाल करते हैं. तब आपको फर्क तुरंत नजर आने लगता है. इससे टीवी का रंग ज्यादा गहरा और साफ दिखता है. इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो ज्यादा स्मूद चलते है. सही केबल आपको HDR कंटेंट देखने में प्रीमियम फील देता है. 

छोटी सावधानी, बड़ा फायदा
अगर आप नया स्मार्ट टीवी लेते समय उसके साथ सही केबल का ध्यान रखें, तो आपकी टीवी और भी खास हो जाती है. यह एक बार का छोटा सा खर्च है, लेकिन इसका फायदा हर दिन देखने को मिलता है. इसलिए नए टीवी का पूरा मजा उठाने के लिए हमेशा नई HDMI केबल का ही यूज करें.

यह भी पढ़ें:- WhatsApp Web यूजर्स की बल्ले-बल्ले! अब कंप्यूटर से भी कर सकेंगे वॉयस और वीडियो कॉल..

