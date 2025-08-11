Slow Smart TV से हैं परेशान? बस इन स्मार्ट टिप्स से हो जाएगा रॉकेट जितना फास्ट

आज के जमाने में हर किसी के घर में स्मार्ट टीवी मौजूद है. कुछ स्मार्ट टीवी में तो आपको AI का स्पोर्ट भी देखने को मिलता है. हालांकि, कुछ समय बाद ये स्मार्ट टीवी काफी स्लो वर्क करने लगते हैं. अगर आपका भी टीवी स्लो काम कर रहा है, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. हम इस स्टोरी में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आपका टीवी फास्ट चलने लगेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानें कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन करें.

अगर आपने स्मार्ट टीवी चलाया है, तो आपने गौर किया होगा कि जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, तो एनिमेशन देखने को मिलता है. दरअसल कई बार एनिमेशन के कारण भी स्मार्ट टीवी स्लो काम करने लगता है. आप एनिमेशन को बदल कर अपने स्लो स्मार्ट टीवी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं. एनिमेशन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा. इसके लिए आपको स्मार्ट टीवी की सेटिंग पर जाएं, फिर About पर टैप करें और यहां मौजूद Build Number वाले ऑप्शन पर 7 बार लगातार क्लिक करें. इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा.

अब आपको बैक आना है और आपको एक नया डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. आपको इसपर क्लिक करना है. अब आपको इसमें दिख रहे ऑप्शन Window Animation Scale को 0.5x, Transition Animation Scale को 0.5x और Animator Duration Scale को भी 0.5x पर सेट कर देना है. इसके बाद आपका स्मार्ट टीवी काफी फास्ट परफॉर्म करने लगेगा.

Usage & Diagnostics को ऑफ करें.

कई सारे ऐसे स्मार्ट टीवी मौजूद है, जो डेटा को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से टीवी काफी स्लो काम करने लगता है. अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर दें, तो टीवी काफी फास्ट चलने लगेगा. इसके लिए आप सबसे पहले स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाएं फिर Privacy या Device Preferences वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको Usage & Diagnostics का ऑप्शन ऑन दिख सकता है, तो इसे ऑफ कर दें ऐसा करने से भी आपका टीवी फास्ट काम करने लगेगा