फुक जाएगा आपका Smart TV! ये बटन दबाते ही हो जाएगा हमेशा के लिए बंद, आपको भी पता नहीं होगा
फुक जाएगा आपका Smart TV! ये बटन दबाते ही हो जाएगा हमेशा के लिए बंद, आपको भी पता नहीं होगा

अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यह आदत आपके टीवी की उम्र घटा सकती है. आइए जानते हैं कि क्यों स्मार्ट टीवी को हमेशा रिमोट से बंद करना चाहिए और मेन स्विच से ऑफ करने पर क्या-क्या नुकसान हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:11 AM IST
फुक जाएगा आपका Smart TV! ये बटन दबाते ही हो जाएगा हमेशा के लिए बंद, आपको भी पता नहीं होगा

Smart TV shutdown: आजकल लगभग हर घर में स्मार्ट टीवी मौजूद है. ये टीवी सिर्फ एक डिस्प्ले डिवाइस नहीं हैं बल्कि मिनी-कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जिनमें हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर भी चलता है. लेकिन कई लोग अब भी पुरानी आदत नहीं छोड़ पाए हैं और टीवी को रिमोट से बंद करने की बजाय सीधा मेन स्विच ऑफ कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यह आदत आपके टीवी की उम्र घटा सकती है. आइए जानते हैं कि क्यों स्मार्ट टीवी को हमेशा रिमोट से बंद करना चाहिए और मेन स्विच से ऑफ करने पर क्या-क्या नुकसान हो सकता है.

सॉफ्टवेयर करप्ट होने का खतरा
पुराने CRT टीवी सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड होते थे, लेकिन स्मार्ट टीवी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हैं. जब आप टीवी देखते समय सीधा मेन स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसमें चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोसेस अचानक रुक जाते हैं. इससे सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है और टीवी बार-बार हैंग होने लगता है. यही कारण है कि कंपनियां हमेशा सलाह देती हैं कि टीवी को पहले रिमोट से पावर ऑफ करें.

स्लीप मोड में भी न करें गलती
अधिकतर स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं. आपने गौर किया होगा कि जब भी टीवी को ऑन किया जाता है तो उसे लोड होने में समय लगता है, ठीक वैसे ही जैसे स्मार्टफोन ऑन होता है. अगर आप पावर बटन को शॉर्ट प्रेस करते हैं, तो टीवी स्लीप मोड में चला जाता है. इससे टीवी तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन असली खतरा तब होता है जब लोग स्लीप मोड में भी सीधा मेन स्विच ऑफ कर देते हैं. ऐसा करने से मदरबोर्ड और सॉफ्टवेयर दोनों को नुकसान हो सकता है. सही तरीका यह है कि पहले रिमोट से टीवी को पूरी तरह शटडाउन करें और उसके बाद ही मेन स्विच ऑफ करें.

मदरबोर्ड और सर्किट बोर्ड डैमेज
स्मार्ट टीवी का सबसे अहम हिस्सा उसका मदरबोर्ड होता है. अचानक पावर कट या मेन स्विच से सीधे बंद करने पर चल रहे प्रोसेस बीच में ही रुक जाते हैं. इससे मदरबोर्ड के सेंसिटिव पार्ट्स शॉर्ट सर्किट का शिकार हो सकते हैं. बार-बार ऐसा करने से मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है. और अगर ऐसा हुआ तो आपको रिपेयरिंग के लिए भारी रकम चुकानी पड़ सकती है. कई बार तो रिपेयर संभव नहीं होता और पूरा टीवी बदलना पड़ता है.

डिस्प्ले खराब होने का खतरा
मेन स्विच से अचानक बिजली कटने का असर डिस्प्ले पर भी पड़ता है. LED और OLED टीवी के ड्राइवर सर्किट और बैकलाइट सिस्टम अचानक वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डैमेज हो सकते हैं. इससे स्क्रीन पर लाइन्स आना, रंगों का बिगड़ना, ब्राइटनेस में गड़बड़ी या स्क्रीन के किसी हिस्से का काला पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह रिपेयर भी काफी महंगा होता है.

टीवी की उम्र बढ़ाने का सही तरीका
अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्ट टीवी सालों तक सही चले, तो हमेशा उसे रिमोट से ही बंद करें. अगर लंबे समय तक टीवी इस्तेमाल नहीं करना है, तो पहले रिमोट से उसे पूरी तरह शटडाउन करें और फिर मेन स्विच ऑफ करें. इससे आपका टीवी सुरक्षित रहेगा और बार-बार महंगे रिपेयर की नौबत नहीं आएगी.

FAQs

Q1. क्या मेन स्विच से टीवी बंद करना सही है?
नहीं, इससे टीवी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को नुकसान हो सकता है.

Q2. क्या स्लीप मोड में भी टीवी को मेन स्विच से बंद करना नुकसानदायक है?
हां, स्लीप मोड में सीधा मेन स्विच बंद करने से मदरबोर्ड और सर्किट पर असर पड़ सकता है.

Q3. टीवी को सही तरीके से कैसे बंद करें?
पहले रिमोट से पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके टीवी शटडाउन करें, उसके बाद ही मेन स्विच ऑफ करें.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

smart tv

