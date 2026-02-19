Advertisement
trendingNow13115114
Hindi Newsटेकचमचमाती स्क्रीन और AI का दिमाग! Maruti e Vitara में मिलेगा 360-डिग्री कैमरा और ADAS की सुरक्षा; जानें टॉप टेक फीचर्स

चमचमाती स्क्रीन और AI का दिमाग! Maruti e Vitara में मिलेगा 360-डिग्री कैमरा और ADAS की सुरक्षा; जानें टॉप टेक फीचर्स

e Vitara को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल एक्सपीरियंस को आसान बनाए. इसमें स्मार्ट कंट्रोल, क्लाउड कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चमचमाती स्क्रीन और AI का दिमाग! Maruti e Vitara में मिलेगा 360-डिग्री कैमरा और ADAS की सुरक्षा; जानें टॉप टेक फीचर्स

मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV e Vitara को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार के जरिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मजबूत एंट्री की है. इसकी शुरुआती कीमत ₹10.99 लाख रखी गई है, जबकि बैटरी-एज़-ए-सर्विस मॉडल ₹3.99 प्रति किलोमीटर के हिसाब से उपलब्ध है. यह SUV सिर्फ बैटरी और रेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर आधारित वाहन के रूप में पेश किया गया है. e Vitara को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल एक्सपीरियंस को आसान बनाए. इसमें स्मार्ट कंट्रोल, क्लाउड कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

स्मार्टवॉच से कंट्रोल होगी आपकी कार
इस कार का सबसे खास फीचर है इसकी स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी. अब आपको हर बार मोबाइल ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधे अपनी स्मार्टवॉच से कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं. इसके अलावा बैटरी लेवल, चार्जिंग स्टेटस और सिक्योरिटी अलर्ट भी घड़ी पर ही मिल जाएंगे. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो जल्दी में रहते हैं और बार-बार फोन निकालना नहीं चाहते.

कनेक्टेड कार और ‘e for me’ ऐप
e Vitara में एक एडवांस कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म दिया गया है. इसके जरिए आप मोबाइल ऐप से गाड़ी की लाइव डायग्नोस्टिक्स, ट्रिप हिस्ट्री, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल और जियो-फेंसिंग जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप में चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, बची हुई बैटरी के हिसाब से रूट प्लानिंग और सर्विस रिमाइंडर भी मिलते हैं. इससे EV चलाना और मैनेज करना काफी आसान हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल की और पर्सनल ड्राइवर प्रोफाइल
e Vitara में डिजिटल की फीचर भी दिया गया है. यानी आप अपने स्मार्टफोन से ही कार को अनलॉक और स्टार्ट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप परिवार या दोस्तों को अस्थायी एक्सेस भी दे सकते हैं, जिसमें समय और ड्राइविंग लिमिट सेट की जा सकती है. इसके अलावा ड्राइवर प्रोफाइल फीचर सीट पोजिशन, क्लाइमेट सेटिंग, इंफोटेनमेंट और ड्राइविंग मोड को ऑटोमैटिक एडजस्ट कर देता है. अगर घर में कई लोग एक ही कार चलाते हैं तो यह फीचर काफी काम का साबित होगा.

बड़ा टचस्क्रीन और OTA अपडेट
कार के अंदर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट मिलता है. स्क्रीन पर रियल-टाइम पावर यूसेज, रीजनरेटिव ब्रेकिंग डेटा और एनर्जी फ्लो की जानकारी भी दिखती है. OTA यानी ओवर-द-एयर अपडेट के जरिए कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट, नए फीचर और बग फिक्स सीधे इंटरनेट के माध्यम से भेज सकती है. इससे बार-बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत कम हो जाती है.

AI वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट नेविगेशन
इस SUV में AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट दिया गया है. ड्राइवर सिर्फ आवाज से नेविगेशन, म्यूजिक, क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य कनेक्टेड फीचर्स चला सकता है. यह सिस्टम भारतीय उच्चारण को भी सपोर्ट करता है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल आसान हो जाता है. नेविगेशन सिस्टम EV को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह ट्रैफिक, बैटरी लेवल और चार्जिंग स्टॉप को ध्यान में रखकर सही रूट और अनुमानित रेंज बताता है.

ADAS और सेफ्टी फीचर्स
e Vitara में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS दिया गया है. इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट जैसी सुविधाएं शहर की भीड़भाड़ और टाइट पार्किंग में मदद करती हैं.

सॉफ्टवेयर-फर्स्ट इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस
Maruti Suzuki e Vitara सिर्फ एक इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि यह सॉफ्टवेयर-ड्रिवन मोबिलिटी का उदाहरण है. स्मार्टवॉच कंट्रोल, डिजिटल की, AI वॉइस असिस्टेंट, OTA अपडेट और EV-फोकस्ड नेविगेशन इसे भविष्य की कार बनाते हैं. यह साफ दिखाता है कि आने वाले समय में कार सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं रहेगी, बल्कि सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी ही असली फर्क पैदा करेंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

marutimaruti suzuki e vitarae Vitara price in India

Trending news

जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता