क्या जियो और एयरटेल का सुपरफास्ट 5G चूस रहा है आपके फोन की बैटरी? बदल डालें ये 2 सेटिंग, चलेगा दिनभर

आज के समय में 5G नेटवर्क हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और पूरे देश में बहुत ही तेज रफ्तार के साथ हर घर तक पहुंच चुका है. रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने इस नेक्स्ट-जेन कनेक्टिविटी को देश के कोने-कोने तक पहुंचा दिया है. लोग सुपरफास्ट डाउनलोडिंग, बिना बफरिंग के वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग का जमकर मजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच स्मार्टफोन यूजर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है. शिकायत यह है कि 5G पर स्विच करने के बाद से फोन की बैटरी एक सिंगल चार्ज पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रही है. अगर आपको भी लग रहा है कि आपके फोन की बैटरी आजकल बहुत जल्दी दम तोड़ रही है, तो आप अकेले नहीं हैं; इसके पीछे असली विलेन आपका सुपरफास्ट 5G नेटवर्क ही है.

क्या सचमुच 4G के मुकाबले ज्यादा बैटरी खाता है 5G

अगर सीधे शब्दों में कहें, तो हां, 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क सच में ज्यादा बैटरी की खपत करता है. 5G की सुपरफास्ट स्पीड, डेटा डिलीवरी और हाई परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए आपके स्मार्टफोन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. चूंकि यह नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से डेटा को पुश करता है, इसलिए आपके फोन के प्रोसेसर और मॉडम को तालमेल बिठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ज्यादा स्पीड का सीधा मतलब है कि आपके फोन के सॉफ्टवेयर पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे बैकग्राउंड में चलने वाली एक्टिविटीज भी तेज हो जाती हैं. यही वजह है कि आपके फोन की बैटरी सामान्य से दोगुनी रफ्तार से खत्म होने लगती है. हालांकि, बाजार में आ रहे नए स्मार्टफोन स्मार्ट प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, इसलिए पुराने मॉडल्स के मुकाबले नए फोन्स में यह समस्या थोड़ी कम देखी जाती है.

सफर के दौरान क्यों अचानक खाली हो जाता है बैटरी का टैंक

यह समझना बहुत जरूरी है कि यात्रा करते समय या घर के अंदर चलते-फिरते समय बैटरी ड्रेन की समस्या सबसे ज्यादा क्यों बढ़ जाती है. असल में इसका मुख्य कारण है 'नेटवर्क स्विचिंग' या 'नेटवर्क हंटिंग'. भले ही 5G तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी भी हर जगह इसका कवरेज पूरी तरह से मजबूत और स्थिर नहीं है. ऐसे में जब आप हाईवे, ट्रेन या किसी बंद कमरे में होते हैं, तो आपका फोन लगातार बेस्ट सिग्नल की तलाश में 4G और 5G के बीच बार-बार स्विच करता रहता है. बैकग्राउंड में चलने वाली यह लगातार सर्चिंग आपके फोन की बैटरी को रिकॉर्ड समय में खाली कर देती है. यही समान प्रभाव तब भी देखने को मिलता है जब आप रोमिंग में होते हैं या किसी ऐसे पैची (कमजोर) नेटवर्क वाले जोन में होते हैं जहां सिग्नल बार-बार आते-जाते रहते हैं.

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5G स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप बढ़ाने के 4 आसान उपाय

अपने फोन की बैटरी को जल्दी डेड होने से बचाने के लिए आप इन बेहद आसान और कारगर टिप्स को तुरंत आजमा सकते हैं.

एडेप्टिव बैटरी (Adaptive Battery) ऑन करें: ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में यह इन-बिल्ट सेटिंग होती है. इसे ऑन करने से आपका फोन मशीन लर्निंग की मदद से यह सीख लेता है कि आप किस ऐप का कब इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद यह उन ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है जिन्हें आप कम यूज करते हैं, जिससे बेवजह की बैटरी खपत रुक जाती है.

बैटरी सेवर मोड (Battery Saver Mode) का लें सहारा: जब भी आपके फोन की बैटरी कम होने लगे या आपको लंबे समय के लिए बाहर जाना हो, तो तुरंत बैटरी सेवर मोड को फ्लिप ऑन कर दें. यह फीचर चालू होते ही बैकग्राउंड टास्क को सीमित कर देता है, बार-बार होने वाले लोकेशन चेक को ट्रिम करता है और नेटवर्क के अनावश्यक लोड को कम कर देता है.

जरूरत न होने पर मोबाइल डेटा बंद करें: अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां नेटवर्क बेहद खराब है या आप कुछ समय के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल डेटा को पूरी तरह बंद कर दें. खराब नेटवर्क में डेटा ऑन रखने से फोन लगातार सिग्नल खींचने की कोशिश करता है और गर्म होकर बैटरी खत्म कर देता है.

कमजोर सिग्नल वाले इलाके में मैनुअली 4G पर जाएं: अगर आपके ऑफिस या घर के किसी खास हिस्से में 5G का सिग्नल बहुत कमजोर या फ्लक्चुएटिंग (उतार-चढ़ाव वाला) है, तो अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग्स में जाएं और उसे मैनुअली '4G ओनली' या LTE पर सेट कर दें. इससे फोन की नॉन-स्टॉप नेटवर्क हंटिंग बंद हो जाएगी और आपकी बैटरी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी.