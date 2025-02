शॉपिंग कर रही महिला की जेब से अचानक निकलने लगी आग, Video देखकर आप भी कहेंगे- OMG

Smartphone Explosion: ब्राजील की एक महिला के लिए एक आम दिन अचानक डरावना सपना बन गया, जब उसकी जेब में रखा स्मार्टफोन आग का गोला बन गया. वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी कि अचानक उसे जलन महसूस हुई और कुछ ही सेकंड में उसकी जेब से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं. वहां मौजूद लोग यह सब देखकर दहशत में आ गए, जबकि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. यह घटना एक बार फिर स्मार्टफोन की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है. क्या यह बैटरी खराबी थी? ज़्यादा गर्म होने की वजह से हुआ? या फिर बस एक बदकिस्मती? विशेषज्ञ अभी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन यह घटना साबित करती है कि कभी-कभी तकनीक हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकती है.

महिला की जेब में फटा फोन, कैमरे में कैद हुआ हादसा

ब्राजील के अनापोलिस शहर में एक महिला के लिए खरीदारी का दिन बुरे सपने में बदल गया, जब उसकी पैंट की पिछली जेब में रखा स्मार्टफोन अचानक फट गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि कैसे उसकी जींस से पहले धुआं निकला और फिर आग की लपटें उठने लगीं. उसका पति, माटेउस लीमा, घबराकर आग बुझाने की कोशिश करता रहा, जबकि वहां मौजूद अन्य लोग सदमे में खड़े देखते रहे. महिला को तुरंत अल्फ्रेडो अब्राओ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके पीठ, हाथ, बाजू और नितंबों पर जलने के निशान पाए गए.

जिस फोन में धमाका हुआ, वह मोटोरोला मोटो E32 था और यह एक साल से भी कम पुराना बताया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर स्मार्टफोन की सुरक्षा, विशेष रूप से बैटरी से जुड़ी समस्याओं पर बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई, जहां कई लोगों ने फोन को पिछली जेब में रखने से बचने की सलाह दी.

Cell phone explodes in back pocket of woman in Anápolis, Brazil, on Saturday as she shopped for groceries.

She was rushed to the hospital after suffering second and third-degree burns.

The phone was reportedly a Motorola Moto E32 that was less than a year old. pic.twitter.com/7YqVwElgZM

— Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) February 12, 2025