कैमरा और डिजाइन ही नहीं, नया फोन खरीदने से पहले इन 7 फीचर्स की करें पड़ताल, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका पैसा!

Smartphone Buying Guide Explainer: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ डिजाइन या कैमरा देखकर फैसला करना सही नहीं. फोन की परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, रैम, बैटरी, डिस्प्ले और दूसरे फीचर्स आपके इस्तेमाल के एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करते हैं. इसलिए किसी भी फोन को खरीदने से पहले इन कुछ जरूरी फीचर्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए जिससे आपका पैसा बेकार न जाए और आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के फोन का इस्तेमाल कर सकें. आइए आज के इस आर्टिकल में इस फीचर्स के बारे में विस्तार से....

AMOLED-एलीसीडी डिस्प्ले कौन है बेस्ट?

फोन लेते समय आप दो चीजें जरूर सुनते होंगे एमोलेड-एलीसीडी डिस्प्ले. लेकिन इसका मतलब बहुत ही कम लोग जाते हैं. LCD एक ट्रेडिशनल डिस्प्ले होता है. यह कम कीमत में आता है और बैकलाइट का यूज करता है. वहीं AMOLED डिस्पले पिक्सल खुद रोशन करता है. इससे यह होता है कि कलर पूरी तरह से ऑरिजनल लगते हैं और पावर भी कम यूज होता है. जिससे बैटरी भी ज्यादा चलती है.

कैमरा में मेगापिक्सल क्या?

फोन खरीदते समय अक्सर लोग कैमरे को लेकर बहुत ध्यान देते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है. बता दें कि कैमरा का मेगापिक्सल कैमरे में मौजूद पिक्सल की संख्या बताता है. जैसे अगर कैमरा 5MP का है तो उसमें 50 लाख पिक्सल होगा. जितना ज्यादा पिक्सल होते हैं फोटो उतनी ही अच्छी आती है. लेकिन बता दें कि परफेक्ट फोटो के लिए सिर्फ पिक्सल ही जरूरी नहीं होती है. इसके साथ ही फोन में अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है जो ज्यादा चौड़ा एंगल कैप्चर करने की सुविधा देता है.

फोन में कितनी होनी चाहिए RAM

फोन लेते समय सबसे बड़ा सवाल होता है RAM का. एक परफेक्ट फोन में कितना रैम होना चाहिए ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है. RAM जो फोन की एक्टिव मेमोरी है यही फोन को एक-एक काम तेजी से करने में सहायता करता है. फोन में रैम जितना ज्यादा होता है फोन उतना ही बढ़िया सर्विस देता है. अगर फोन में रैम कम होता है तो यूजर फोन में एक साथ ज्यादा एप्स का यूज नहीं कर पाते हैं. अगर आप नार्मल कामों जैसे कॉलिंग, सोशल मीडिया और चैटिंग के लिए फोन लेने की सोच रहे हैं तो 6 से 8GB रैम परफेक्ट है.

प्रोसेसर

फोन की परफॉर्मेंस में सबसे अहम रोल प्रोसेसर का होता है. यह तय करता है कि आपका फोन कितनी तेजी से ऐप्स चलाएगा, गेम्स खेलेगा और मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करेगा. इस समय मार्केट में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 टॉप-लेवल प्रोसेसर माने जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रोसेसर का चिप साइज भी फोन की क्षमता पर बहुत असर डालता है. इसे नैनोमीटर में मापा जाता है और संख्या जितनी कम होती है चिप उतनी ही एडवांस और तेज मानी जाती है. जैसे 2nm चिप को 3nm चिप से बेहतर माना जाता है. इसका कारण है कि यह कम एनर्जी लेता है और बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

IP रेटिंग क्या होती है?

फोन खरीदते समय आईपी रेटिंग पर जरूर ध्यान देना चाहिए. इसका कारण है कि अक्सर लोग फोन के साथ कभी न कभी बारिश या कहीं ऐसी जगह फंसते हैं जहां भीगने का खतरा होता है. ऐसे में अगर IP Rating अच्छी होगी तो फोन खराब होने से बच सकता है. क्योंकि IP Rating बताती है कि फोन धूल और पानी से कितनी सेफ है. सबसे ज्यादा अच्छी आईपी रेटिंग है IP68 . जिसका मतलब होता है कि फोन 15 फीट पानी में 30 मिनट तक बिना खराब हुए रह सकता है.

AI फीचर्स

आजकल आने वाले बहुत सारे फोन्स में AI फीचर्स के साथ आते हैं. जो फोन के अंदर ही बहुत सारे काम करने लगे हैं और खास बात है कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है. ये AI फीचर्स छोटे-छोटे काम जैसे टेक्स्ट एडिट करना, कमांड्स चलाना, फोटो प्रोसेसिंग और दूसरे स्मार्ट ऑपरेशंस आसानी से कर लेते हैं.

रिफ्रेश रेट क्या होता है?

रिफ्रेश-रेट भी सही हो तो फोन और भी एडवांस हो जाता है. रिफ्रेश रेट यानी एक सेकेंड में फोन की स्क्रीन कितनी बार खुद को अपडेट करती है. यह कई तरह की होती है जैसे-60Hz यानी 60 बार एक सेकेंड में खुद को रिफ्रेश करती है. 90Hz/120Hz यानी और ज्यादा स्मूद. वहीं 144Hz/165Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग फोन के लिए बेस्ट मानी जाती है.

