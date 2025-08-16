स्मार्टफोन से गंदगी को खींचकर बाहर निकाल लाती है ये मिट्टी, जानें कैसे करना है इस्तेमाल

हम सब जानते हैं कि धूल और गंदगी हमारे स्मार्टफोन को जल्दी खराब कर देती है. कभी स्पीकर बंद हो जाता है, तो कभी चार्जिंग पोर्ट काम करना बंद कर देता है. लेकिन अब एक ऐसी चीज बाजारों में आ गई है जो दिखने में तो मिट्टी जैसी है, लेकिन असल में ये आपके फोन की सफाई करने वाली एक खास क्लीनिंग पुट्टी है. ये पुट्टी फोन के कोनों, पोर्ट्स और स्पीकर ग्रिल में जमा धूल को आसानी से निकाल देती है और आपका डिवाइस फिर से चमक कर नए जैसा हो जाता है. इससे पहले आपको यह मिट्टी इस्तेमाल करें, चलिए जान लेते हैं कि यह क्या होती है और कैसे काम करती है.

क्या है क्लीनिंग पुट्टी

क्लीनिंग पुट्टी को अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो यह मिट्टी और रबड़ के मिश्रण जैसी दिखने वाली होती है. यह हल्की चिपचिपी और लचीली सी होती है. इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है. इसीलिए इसकी मदद से फोन के उन कोनों को भी साफ करना आसान हो जाता है, जिन्हें साफ करने हमें नामुमकिन जैसा लगता है. इस मिट्टी को जब फोन के छोटे-छोटे हिस्सों में डाला जाता है तो यह अपने साफ गंदगी भी खींच लाती है. इसके बाद आपका फोर फिर नए डिवाइस की तरह काम करने लगता है.

किन जगहों पर कर सकते हैं इस्तेमाल-

1. इस मिट्टी का इस्तेमाल आप फोन के चार्जिंग पोर्ट की सफाई करने के लिए कर सकते हैं. क्योंकि इस पोर्ट को कॉटन या टूथपिक की मदद से भी साफ करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

2. फोन के स्पीकर में जमी गंदगी भी यह मिट्टी आसानी से बाहर निकाल देती है.

3. इसके अलावा आप इस क्लीनिंग पुट्टी का इस्तेमाल ईयरफोन और चार्जर में जमी गंदगी को हटाने में भी कर सकते हैं.

लोग करते हैं पिन या टूथपिक का इस्तेमाल

अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने फोन का स्पीकर या चार्जिंग पोर्ट साफ करने के लिए टूथपिक या पिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये चीजें आपके फोन को और खराब कर सकती हैं. स्मार्टफोन के नाजुक पार्ट्स इन नुकीली चीजों को नहीं सहन कर सकते. वहीं, ऐसे में क्लीनिंग पुट्टी न सिर्फ आपके फोन के किसी भी हिस्से को क्लीन कर सकती है, बल्कि यह आपके डिवाइस के लिए सुरक्षित भी है.

कैसे करना है इस्तेमाल-

1. क्लीनिंग पुट्टी की इस्तेमाल करने के लिए पहले जरूरत के मुताबिक पैकेट में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालें.

2. फिर इसे कुछ देर तक अपने हाथों से मसलें. ऐसा करने से क्लीनिंग पुट्टी नरम हो जाएगी और इसका इस्तेमाल करना आसान रहेगा.

3. अब इसे अपने फोन के चार्जंग पोर्ट पर दबाएं और फिर बाहर खींचें. आप देखेंगे कि पोर्ट की गंदगी बाहर आ गई है.

4. इसी तरह से आप इसे फोन के स्पीकर और ईयरपीस जैसे बाकी हिस्सों में भी इस्तेमाल करें.