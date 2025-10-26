आप भी पावर बैंक से चार्ज करते हैं अपना स्मार्टफोन? जान लें ये जरूरी बातें, वरना...

स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज लगभग हर काम के लिए किया जाता है. ऐसे में फोन की बैटरी भी जल्दी खत्म होने लगती है. इसीलिए आज जब भी लोग फोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले फोन के बैटरी बैकअप पर ध्यान देते हैं. सभी को ऐसा फोन चाहिए जिसे एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन यह फुल चार्ज रहे. क्योंकि, हर बार फोन चार्ज करने के लिए चार्जर साथ नहीं रखा जा सकता. लेकिन किसी भी लंबे सफर पर जाने से पहले लोग अपने साथ पावर बैंक रखने लगे हैं, ताकि बैटरी खत्म होने पर कहीं भी तुरंत फोन चार्ज कर लिया जाए.

आप कर रहे हैं पावर बैंक का इस्तेमाल

हालांकि, कम ही लोग ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि पावर बैंक से फोन को चार्ज करना सुरक्षित है भी या नहीं. अगर आप भी अक्सर अपना फोन पावर बैंक से चार्ज करते हैं तो आज का ये आर्टिकल आपके बहुत काम है. चलिए जानते हैं कि क्या हो सकता है अगर आप बार-बार पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो.

इन बातों का रखें ध्यान

बैटरी हेल्थ-

अगर आप बार-बार पावर बैंक से ही अपने फोन को चार्ज करते हैं तो इसका आपके फोन की बैटरी लाइफ फर बुरा असर पड़ता है. खासतौर पर iPhone यूजर्स को तो पावर बैंक का इस्तेमाल से बहुत बचना चाहिए. क्योंकि iPhone की बैटरी कैपेसिटी काफी कम हो जाती है. अगर आप लगातार पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी वक्त से पहले ही खराब हो सकती है.

ओवरहीटिंग-

चार्जर की तुलना में पावर बैंक से फोन चार्ज करने में काफी वक्त लगता है. ऐसे में लगातार फोन को चार्जिंग पर लगाकर रखने से यह ओवरहीट होने लगता है.

ब्रांडेड पावर बैंक खरीदें-

अगर आपको पावर बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ध्यान रखें कि पावर बैंक हमेशा अच्छी कंपनी का होना चाहिए. इसके अलावा ध्यान दें कि आप जो भी पावर बैंक यूज कर रहे हैं वो एडवांस 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो.