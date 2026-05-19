बम बना Smartphone! गर्मी में भूलकर भी फोन कवर में न रखें ये चीजें, नहीं तो जेब से निकलने लगेगी आग

आज के समय में स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. कॉलिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट तक हर काम अब मोबाइल पर ही होने लगा है. यही वजह है कि लोग घर से निकलते समय वॉलेट भूल सकते हैं, लेकिन फोन भूलना लगभग नामुमकिन हो गया है. हालांकि, जितना ज्यादा स्मार्टफोन हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, उतना ही यह लापरवाही की वजह से खतरनाक भी साबित हो सकता है. खासकर गर्मियों के मौसम में मोबाइल फोन को लेकर छोटी-सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है.

फोन कवर में पैसे रखना क्यों खतरनाक है?

आजकल कई लोग अपने फोन कवर के पीछे कैश या जरूरी नोट्स रख लेते हैं. कुछ लोग ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी फोन के कवर में ही फंसा कर रखते हैं ताकि अलग से पर्स कैरी न करना पड़े. देखने में यह आदत भले ही आसान और सुविधाजनक लगे, लेकिन यह स्मार्टफोन की बैटरी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है. दरअसल, जब फोन लगातार इस्तेमाल होता है, गेमिंग होती है, वीडियो चलते हैं या फोन लंबे समय तक चार्जिंग पर लगा रहता है, तब उसकी बैटरी गर्म होने लगती है. ऐसे में फोन को ठंडा रखने के लिए हीट बाहर निकलना जरूरी होता है. लेकिन अगर फोन कवर के पीछे नोट या कार्ड रखे हों, तो वे हीट को बाहर निकलने से रोक सकते हैं. इससे फोन के अंदर गर्मी फंस जाती है और बैटरी पर दबाव बढ़ने लगता है. यही वजह है कि कई बार फोन जरूरत से ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकता है या गंभीर स्थिति में ब्लास्ट भी कर सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि फोन कवर में नोट रखने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई. वीडियो में बताया गया कि फोन की बैटरी ज्यादा गर्म हुई और कवर में रखा नोट हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा था. हालांकि, किसी भी हादसे के पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फोन को जरूरत से ज्यादा गर्म होने देना हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है.

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ATM और क्रेडिट कार्ड को भी हो सकता है नुकसान

सिर्फ कैश ही नहीं, फोन कवर में ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखना भी सही नहीं माना जाता. स्मार्टफोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक सिस्टम काम करते हैं. लंबे समय तक कार्ड फोन के बेहद करीब रहने से उसकी मैग्नेटिक स्ट्राइप या NFC सिस्टम प्रभावित हो सकता है. इससे कार्ड का डेटा खराब होने का खतरा रहता है और कई बार कार्ड मशीन में काम करना बंद कर देता है.

किन वजहों से ज्यादा गर्म होता है फोन?

मोबाइल के गर्म होने के पीछे सिर्फ फोन कवर में रखे नोट जिम्मेदार नहीं होते. कई दूसरी आदतें भी फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचाती हैं. जैसे घंटों तक गेम खेलना, लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग करना, फोन को धूप में छोड़ देना या पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर रखना. इसके अलावा लोकल या नकली चार्जर का इस्तेमाल भी बैटरी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे चार्जर बैटरी पर गलत वोल्टेज डालते हैं, जिससे फोन जल्दी गर्म होने लगता है.

सस्ते और लोकल कवर भी बढ़ाते हैं खतरा

मार्केट में मिलने वाले कई सस्ते और लोकल मोबाइल कवर खराब क्वालिटी के मटेरियल से बने होते हैं. ये कवर फोन की हीट को बाहर निकलने नहीं देते. अगर ऐसे कवर में पैसे, कार्ड या दूसरी चीजें भी रख दी जाएं, तो फोन के अंदर गर्मी और तेजी से बढ़ सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड फोन कवर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

कैसे रखें अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित?

अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन सुरक्षित रहे, तो फोन कवर में पैसे, कार्ड या कोई भी मोटी चीज रखने से बचें. हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और फोन को जरूरत से ज्यादा गर्म होने पर तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें. साथ ही, धूप में फोन रखने और लंबे समय तक हैवी गेमिंग करने से भी बचना चाहिए. छोटी-छोटी सावधानियां आपके महंगे स्मार्टफोन और आपकी सुरक्षा दोनों को बचा सकती हैं.