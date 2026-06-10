/अंधेरे में फोन चलाने वाले हो जाएं सावधान! आंखों की रोशनी छीन रही है आपके मोबाइल की यह एक सेटिंग

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे हम दिन के करीब 18 घंटे चिपके रहते हैं. सुबह उठते ही मैसेज चेक करने से लेकर रात को सोते समय रील्स स्क्रॉल करने तक, मोबाइल हर वक्त चालू रहता है. लेकिन इस दौरान हम एक बेहद जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं- हमारे फोन की ब्राइटनेस. तेज धूप में स्क्रीन की ब्राइटनेस 100 फीसदी करना समझ आता है, लेकिन अगर आपका फोन हर वक्त फुल ब्राइटनेस पर रहता है, तो आप अपनी आंखों के साथ-साथ अपने फोन को भी धीरे-धीरे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं.
जब आप अपने फोन की स्क्रीन को हमेशा फुल ब्राइटनेस पर रखते हैं, तो आपकी आंखों पर सीधे एक्स्ट्रा लाइट का हमला होता है. इसकी वजह से आंखें सूखी और लाल होने लगती हैं. लगातार तेज रोशनी देखने से इंसान कम पलकें झपकाता है, जिससे आंखों में सूखापन (Dry Eyes) बढ़ जाता है. कुछ ही दिनों में धुंधला दिखने लगता है और भयंकर सिरदर्द की शिकायत होने लगती है. अगर यह आदत लंबे समय तक रही, तो आंखों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आपको परमानेंट चश्मा लग सकता है.
स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली ठंडी और तेज चमक असल में 'ब्लू लाइट' होती है. जब आप रात के अंधेरे में फुल ब्राइटनेस पर फोन चलाते हैं, तो यह रोशनी आपके दिमाग को धोखा देती है. आपके दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है. इससे शरीर में 'मेलाटोनिन' नाम का हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जो हमें सुलाने के लिए जिम्मेदार होता है. नतीजा यह होता है कि आप रातभर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह चिड़चिड़े होकर उठते हैं.
डिस्प्ले को चमकाने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है. अगर स्क्रीन हर वक्त मैक्सिमम ब्राइटनेस पर रहेगी, तो आपके फोन की बैटरी दोपहर तक ही खत्म हो जाएगी. बार-बार फोन चार्ज करने से उसकी लाइफलाइन कम हो जाती है. चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और फुल ब्राइटनेस की हीटिंग मिलकर बैटरी को फुला सकती है, जिससे आपका फोन ब्लास्ट भी हो सकता है या हमेशा के लिए डेड हो सकता है.
अगर आपके पास OLED या AMOLED स्क्रीन वाला महंगा फोन है, तो फुल ब्राइटनेस आपके लिए और भी खतरनाक है. इन स्क्रीन्स में 'स्क्रीन बर्न-इन' की समस्या बहुत आम है. इसका मतलब यह है कि अगर आप तेज रोशनी में किसी ऐप के आइकन या बटन को लंबे समय तक स्क्रीन पर खुला रखते हैं, तो उसकी एक धुंधली सी परमानेंट छाप डिस्प्ले पर हमेशा के लिए छप जाती है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता.
स्क्रीन की चमक जितनी ज्यादा होगी, फोन के अंदरूनी पार्ट्स को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा. इससे फोन के अंदर बेहिसाब गर्मी पैदा होती है. इस ओवरहीटिंग की वजह से आपका अच्छा-भला फोन हैंग होने लगता है, लैग करता है और कभी-कभी अपने आप बंद हो जाता है. यह हीटिंग आपके फोन की उम्र को कई साल कम कर देती है.
अपने फोन और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ मामूली बदलाव करने होंगे. सबसे पहले फोन की ब्राइटनेस को फुल से हटाकर आधा कर दें. अपने फोन में 'एडेप्टिव ब्राइटनेस' या ऑटो-ब्राइटनेस को हमेशा ऑन रखें ताकि रोशनी के हिसाब से स्क्रीन खुद एडजस्ट हो सके. रात के समय डार्क मोड और ब्लू लाइट फिल्टर (नाइट शील्ड) का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपकी सेहत और स्मार्टफोन दोनों सलामत रहें.