दिवाली-धनतेरस पर OnePlus की 'गोल्डन डील'! ₹12,250 तक सस्ते हुए ये प्रीमियम फोन, जानिए कहां मिल रहा ऑफर

OnePlus 13 Discount Offer: दिवाली और धनतेरस पर OnePlus के फोन खरीदने वालों के लिए गोल्डन चांस है. कंपनी अपने प्रीमियम फोन पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रही है. जिसके बाद OnePlus 13 स्मार्टफोन पर आपको 12,000 से भी ज्यादा बचत हो सकती है! अगर आप नए फोन की तलाश में हैं और बजट का ख्याल रख रहे हैं, तो यह डील आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

कहां मिल रहा ऑफर

दिवाली की खुशियों को और बढ़ाने के लिए OnePlus ने अपने ग्राहकों के लिए खास तोहफा पेश किया है. कंपनी के प्रीमियम AI स्मार्टफोन OnePlus 13 सीरीज अब अपनी लॉन्च कीमत से 12,250 रुपए तक सस्ते मिल रहे हैं. यह स्पेशल दिवाली ऑफर के तहत शुरू हो गया है. आप इन फोन को OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, या बड़े रिटेल स्टोर्स जैसे Reliance Digital, Croma और Vijay Sales से खरीद सकते हैं.

OnePlus 13 खरीदने का शानदार मौका

OnePlus 13 सीरीज का टॉप मॉडल अब सेल में बंपर ऑफर के साथ मिल रहा है. इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत लॉन्च के समय ₹69,999 थी, जो अब ₹61,999 में खरीदी जा सकती है. इसके अलावा, चुनिंदा बैंक ऑफर्स के जरिए ग्राहक अतिरिक्त ₹4,250 तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर आपको ₹12,250 की सीधी बचत हो जाएगी.

OnePlus 13R पर भी मिल रहा बड़ी छूट

अगर आप कम बजट में पावरफुल और प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो OnePlus 13R आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. दिवाली सेल के दौरान इस फोन की कीमत अब सिर्फ ₹35,749 है. इसके साथ ही अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो इसके साथ ही आपको ₹2,250 का तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा.

OnePlus 13R के फीचर्स जान लीजिए

OnePlus 13R उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स चाहते हैं. इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग के साथ कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाती है.

बात की जाए कैमरी की तो इस फोन में आपको 50MP का Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस है. सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. OnePlus 13R OxygenOS 15 (Android 15) पर चलता है और इसमें AI टास्क असिस्टेंट, स्मार्ट फाइल ऑर्गनाइजर और गेम बूस्टर जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं. प्रीमियम लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतरीन वैल्यू ऑफर करता है.

OnePlus 13s पर धमाकेदार दिवाली ऑफर

इसके साथ ही जो यूजर्स OnePlus के प्रीमियम फोन 13s का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह दिवाली बहुत ही खास होने वाली है. कंपनी इस फोन को ₹47,749 की कीमत में सेल कर रही है. इस पर ₹3250 का बैंक डिस्काउंट शामिल है. एक्सचेंज बोनस का लाभ लेने के लिए यूजर्स को अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करना होगा.

