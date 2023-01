Smartphone Hang Reasons: आपका स्मार्टफोन होने लगा है हैंग? सेटिंग में आज ही कर लें ये 3 चेंज, देने लगेगा iPhone जैसी जबरदस्त स्पीड

How to Save Smartphone from Hanging: आपने महसूस किया होगा कि पुराने स्मार्टफोन में अक्सर हैंग होने की समस्या होने लगती है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. अगर कभी-कभार फोन हैंग हो तो उसे स्विच ऑफ करके दोबारा चालू कर लेना चाहिए. लेकिन अगर यह समस्या रोज-रोज की हो जाए तो फिर आपको दूसरे उपाय करने की जरूरत हो जाती है. आज हम आपको स्मार्टफोन के हैंग होने की 3 बड़ी वजहें और उसकी स्पीड बढ़ाने के उपाय बताते हैं.

फोन की ओवरचार्जिंग से बचें

अधिकतर लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं. लगातार चार्ज होने से फोन ओवरहीट हो जाता है, जिसके चलते उसका मदर बोर्ड प्रभावित होने लगता है. मदर बोर्ड के प्रभावित होने से फोन हैंग (Smartphone Hang Reasons) होना शुरू हो जाता है यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाती है. लिहाजा कोशिश करें कि फोन जैसे ही फुल चार्ज हो जाए तो उसे तुरंत प्लग में से निकाल लें.

चेक करें फोन के RAM की क्षमता

कोई फोन कितना फास्ट चल सकता है, यह उसके RAM पर काफी हद तक निर्भर करता है. अधिकतर लोग अपने फोन की RAM चेक किए बिना उसमें हाई ग्राफिक्स गेम प्ले करने लगते हैं. ऐसे में फोन अपने आप हैंग (Smartphone Hang Reasons) होने लगता है. इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अनावश्यक ऐप्स को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए. ऐसा करने से फोन की स्पीड बढ़ जाती है.

स्टोरेज क्षमता के अनुसार ही भरें डॉक्यूमेंट्स

हरेक स्मार्टफोन की स्टोरेज क्षमता अलग-अलग होती है. अगर हम अपने फोन में जरूरत से ज्यादा वीडियो, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट स्टोर करने शुरू कर देते हैं तो उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है. लिहाजा इस बात पर ध्यान दें कि आपके फोन की स्टोरेज कितनी है. अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो फोन अपने आप तेज स्पीड में भागेगा.

