स्मार्टफोन मार्केट में मचा हाहाकार! 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट की आहट, जानें क्यों महंगे हो रहे हैं आपके पसंदीदा स्मार्टफोन

Smartphone Market Decline 2026: साल 2026 में स्मार्टफोन शिपमेंट 10 साल के सबसे निचले स्तर पर जा सकता है. IDC की रिपोर्ट के अनुसार, मेमोरी और रैम की बढ़ती कीमतों के कारण मोबाइल महंगे हो रहे हैं, जिससे डिमांड 12.9% घटने का अनुमान है. इसका सबसे बुरा असर सस्ते एंड्रॉयड फोन्स की इंडस्ट्री पर पड़ेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:56 AM IST
Smartphone Market Decline 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या टेक वर्ल्ड में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी IDC (International Data Corporation) की हालिया रिपोर्ट ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए चेतावनी दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2026 स्मार्टफोन कंपनियों के लिए एक कठिन समय साबित हो सकता है. इस साल शिपमेंट में इतनी कमी आने की आशंका है, जो पिछले 10 साल में नहीं देखी गई. IDC ने कहा है कि 2026 स्मार्टफोन बाजार के लिए एक बड़ा झटका लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है?

क्या है इस सुनामी की वजह?
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, स्मार्टफोन मार्केट में आने वाले इस झटके को एक्सपर्ट्स सुनामी जैसा बता रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स और रैम (RAM) की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को बताया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में कई कंपनियों ने अपने फोन के दाम बढ़ाए हैं. सैमसंग समेत कई अन्य ब्रांड्स ने अपनी नई सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमतों में 1000 रुपये या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी की है. चिप बनाने वाली कंपनियों जैसे Western Digital (WD) के पास अगले एक साल तक के ऑर्डर पहले से बुक हैं. जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है, तो लागत बढ़ना तय है. इसी बढ़ती लागत का बोझ अब कंपनियां ग्राहकों की जेब पर डाल रही हैं.

सस्ते एंड्रॉयड फोन्स पर गिरेगी बिजली
IDC की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल स्मार्टफोन शिपमेंट में लगभग 12.9% की भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. अनुमान है कि कुल शिपमेंट घटकर 1.12 अरब यूनिट रह जाएगी. इस गिरावट का सबसे बुरा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो बजट यानी सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाती हैं. बाजार के जानकारों का कहना है कि 20 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन्स में अगर 500-1000 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो आम आदमी अपना फैसला बदल लेता है. यही वजह है कि छोटी कंपनियां इस समय खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं.

एप्पल और सैमसंग को कम होगा नुकसान?
हैरानी वाली बात यह है कि जहां बजट स्मार्टफोन कंपनियां परेशानी में हैं, वहीं Apple और Samsung जैसे प्रीमियम ब्रांड्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं. IDC के वाइस प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को जेरोनिमो का कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहक कुछ हजार रुपये की बढ़ोतरी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते. जो व्यक्ति 1 लाख का फोन खरीदता है, उसे 2-3 हजार रुपये की कीमत बढ़ने से खास फर्क नहीं पड़ता. यही कारण है कि बड़ी कंपनियां इस संकट से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में दिख रही हैं.

कब सुधरेंगे हालात?
IDC को उम्मीद है कि अगले साल यानी 2027 में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन वह भी महज 2 फीसदी के करीब होगा. साल 2028 तक हालात थोड़े और सुधर सकते हैं, लेकिन पुराने दिनों की वापसी फिलहाल मुश्किल लग रही है. इसलिए अगर आप मिड-रेंज या बजट फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो सेल या किसी ऑफर का इंतजार करना आपके लिए सही रहेगा.

