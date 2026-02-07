बच्चों का बचपन निगल रहा है मोबाइल! खिलौनों की जगह फोन थमाया, तो अब भुगतने होंगे ये खतरनाक अंजाम

आज के समय में छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देखना आम बात हो गई है. लेकिन एक नई रिसर्च में सामने आया है कि बहुत छोटी उम्र में फोन मिलने से बच्चों के दिमाग और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. इस रिसर्च में पाया गया है कि जिन बच्चों को जल्दी स्मार्टफोन मिला, उनमें डिप्रेशन, वजन बढ़ना और नींद न आने जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलीं. इस रिसर्च को Pediatrics नाम के मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है. इस स्टडी में हजारों बच्चों की आदतों के साथ उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य की जांच की गई है.

फोन नहीं, ये बीमारियों का बंडल

स्टडी के मुताबिक, जिन बच्चों के पास कम उम्र में अपना स्मार्टफोन आ जाता है, उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाती है. ये बच्चें सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया और लाइक शेयर की दौड़ में शामिल हो जाते हैं. फोन का ज्यादा इस्तेमाल उन्हें अकेला और चिड़चिड़ा बना देता है. जिसके बाद वह धीरे-धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं. इसके साथ ही स्मार्टफोन के कारण बच्चों में मोटापा (Obesity) के साथ नींद आने में समस्या देखी जा रही है. घंटों एक ही जगह बैठकर स्क्रीन देखने से शारीरिक गतिविधियां खत्म हो गई हैं. खेल का मैदान अब मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गया है, जिससे बच्चों में मोटापा (Obesity) तेजी से बढ़ रही है.

क्या कहती है रिसर्च?

एक्सपर्ट ने पाया कि जिन बच्चों को 10 से 12 साल की उम्र में स्मार्टफोन मिल गया, उनमें अन्य बच्चों के मुकाबले ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं देखी गईं हैं. इसके उलट जिन्होंने फोन का इस्तेमाल देर से शुरू किया वो रिसर्च के अनुसार कम बीमार देखे गए हैं. फोन के साथ आने वाले नोटिफिकेशन्स बच्चों के ध्यान लगाने की क्षमता (Attention Span) को खत्म कर रहे हैं. रिसर्च में यह भी बताया गया कि फोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों से खुद की तुलना करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट तस्वीरें और वीडियो दिखते हैं, उनसे उनकी असली जिंदगी की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वो तनाव और चिंता महसूस करते हैं. छोटे बच्चों के दिमाग में यह असर बेहद तेजी से होता है, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते हैं.

माता-पिता क्या करें?

एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर माता-पिता को अपने बच्चों को इस अवसाद से बचाना है, तो वो पहले अपने बच्चें को फोन देने की सही उम्र तय करें. इसके साथ रिसर्च में माता-पिता को सलाह दी जा रही है कि वे बच्चों के फोन इस्तेमाल पर नजर रखें. रात को सोने से कम से कम एक घंटा पहले घर के सभी डिजिटल गैजेट्स बंद कर दें. बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें. अब स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रह गया है. यह आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन गया है. अगर आपको अपने बच्चें को स्वस्थ जीवन देना है, तो उसके स्मार्टफोन यूज को कम करना होगा.

