स्मार्टफोन मार्केट में 'डिजिटल भूकंप'! 8,500 रुपये वाले सेगमेंट पर मंडराया खतरा, जानिए क्या है असली वजह

Smartphone Price Hike 2026: अगर आप 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है. ग्लोबल मार्केट में मेमोरी चिप की भारी किल्लत के कारण स्मार्टफोन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है. टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह संकट विशेष रूप से भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव मार्केट्स को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा.

 

Last Updated: Mar 04, 2026, 08:56 AM IST
 Smartphone Price Hike 2026: अगर आप उन करोड़ों भारतीयों में से हैं जो सस्ते और बजट स्मार्टफोन के तलाश में रहते हैं तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है. इस साल यानी 2026 सस्ते स्मार्टफोन मार्केट के लिए खतरनाक साबित होने वाला है. स्मार्टफोन की दुनिया में एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला है जो न सिर्फ नए फोन की कीमतों को आसमान में पहुंचा सकता है बल्कि शायद 8,000 रुपये से सस्ते स्मार्टफोन्स के वजूद को ही पूरी तरह से खत्म कर दे.

टेक जगत में बढ़ता मेमोरी चिप संकट अब कोई किताबी बात नहीं रह गया है. टेक दिग्गजों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती मांग और सप्लाई चेन में मची अफरा-तफरी ने स्मार्टफोन कंपनियों की मुसीबत बढ़ा दी है. इसकी वजह से जिस फोन की कीमत अभी तक आपकी जेब के हिसाब से'फिट' थे, वे अब आउट ऑफ बजट हो सकते हैं. आखिर क्यों हो सकती है कीमतों में बदलाव और क्या वाकई अब सस्ते फोन सिर्फ यादों में रह जाएंगे? आइए जानते हैं विस्तार से...

बिक्री में आएगी बड़ी गिरावट
इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी IDC की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में स्मार्टफोन की ग्लोबल शिपमेंट में 12.9% की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है. जहां 2025 में 1.26 अरब यूनिट्स बिकने का अनुमान है वहीं 2026 में यह आंकड़ा गिरकर 1.12 अरब के आस-पास ही रह सकता है. बिक्री के इस कमी के पीछे की सबसे बड़ा कारण है मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें.

क्या खत्म हो जाएंगे 8,000 रुपये से सस्ते फोन?
बिजनेस टूडे की रिपोर्ट के अनुसार IDC की रिसर्च डायरेक्टर नबीला पोपल का मानना है कि यह संकट अस्थायी नहीं है. यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. भारत जैसे देशों के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि 100 डॉलर यानी लगभग 8,500 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले स्मार्टफोन बंद हो सकते हैं. 8,500 से कम कीमत में स्मार्टफोन बनाना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है. अनुमान है कि 2026 में स्मार्टफोन की औसत कीमतों में 14% तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे बजट खरीदार बाजार से दूर हो सकते हैं.

AI यहां भी बन रहा है 'विलेन'
इस समस्या के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है. Google, माइक्रोसॉफ्ट और Meta जैसी बड़ी कंपनियां अपने AI डेटा सेंटर्स के लिए भारी मात्रा में मेमोरी चिप्स स्टॉक कर रही हैं. इस वजह से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए सप्लाई कम हो गई है और जो बची है उसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं.

दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू
स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब दिखने लगा है. भारत में हाल ही में लॉन्च हुए कई मॉडल्स पर 1,500 से 2,500 रुपये तक दाम बढ़ गए हैं. प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो सैमसंग की नई Galaxy S26 सीरीज की शुरुआती कीमतों में भी पिछली सीरीज की तुलना में 6,000 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है.

