अब फोन खरीदना होगा महंगा! जल्द बढ़ सकती है कीमत, जानें जेब ढीली होने का असली कारण

Smartphone Price Hike: इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच सस्ते और मिड-रेंज के स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग लागत और इंपोर्ट चार्ज बढ़ने से यह असर देखने को मिलेगा.
Smartphone Price Hike: अगर आप इस साल के आखिर में कोई सस्ता या मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन फोन्स की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. दरअसल मोबाइल को बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की दाम आसमान छू रही हैं, जिससे कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है.
कीमतें बढ़ने के पीछे वजह
इस पूरे चेंज के पीछे का कारण केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है. अब चिप बनाने वाली कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन में यूज होने वाली मेमोरी के बदले हाई-परफॉर्मेन्स कंप्यूटरों और AI डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) बनाने में ज्यादा ध्यान दे रही हैं.
एआई सर्वर और डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ने के कारण HBM चिप्स की जरूरत भी बढ़ गई है. Counterpoint Research के विश्लेषक पर्व शर्मा के मुताबिक, चिप डेवलपर अब HBM बनाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें स्मार्टफोन पार्ट्स की तुलना में अधिक बेनिफिट मिल रहा है.
स्मार्टफोन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
चिप की इस कमी और बढ़ती कीमतों के कारण LPDDR4X जैसी मेमोरी चिप्स की दामों में इस तिमाही में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. साथ ही फोन में इस्तेमाल होने वाले NAND फ्लैश स्टोरेज की कीमतें भी 5 से 10% तक बढ़ सकती हैं.
सप्लाई की कमी से बचने के लिए स्मार्टफोन कंपनियों ने चिप्स की एडवांस खरीददारी शुरू कर दी है. लेकिन इससे बाजार में मांग और सप्लाई का बैलेंस और बिगड़ गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में स्मार्टफोन कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचे होंगे. वह अपने फोन के फीचर्स को कम करेंगी या इस लागत का ग्राहकों से वसूला जाएगा.
