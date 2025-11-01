Advertisement
trendingNow12984138
Hindi Newsटेक

अब फोन खरीदना होगा महंगा! जल्द बढ़ सकती है कीमत, जानें जेब ढीली होने का असली कारण

Smartphone Price Hike: इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच सस्ते और मिड-रेंज के स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग लागत और इंपोर्ट चार्ज बढ़ने से यह असर देखने को मिलेगा.  

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब फोन खरीदना होगा महंगा! जल्द बढ़ सकती है कीमत, जानें जेब ढीली होने का असली कारण

Smartphone Price Hike: अगर आप इस साल के आखिर में कोई सस्ता या मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन फोन्स की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. दरअसल मोबाइल को बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की दाम आसमान छू रही हैं, जिससे कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है.

कीमतें बढ़ने के पीछे वजह  
इस पूरे चेंज के पीछे का कारण केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है. अब चिप बनाने वाली कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन में यूज होने वाली मेमोरी के बदले हाई-परफॉर्मेन्स कंप्यूटरों और AI डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) बनाने में ज्यादा ध्यान दे रही हैं.

एआई सर्वर और डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ने के कारण HBM चिप्स की जरूरत भी बढ़ गई है. Counterpoint Research के विश्लेषक पर्व शर्मा के मुताबिक, चिप डेवलपर अब HBM बनाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें स्मार्टफोन पार्ट्स की तुलना में अधिक बेनिफिट मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: WhatsApp करता है 'फ्रॉड', दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने लगाया आरोप, अब खुद का लाएंगे X Chat

स्मार्टफोन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?

चिप की इस कमी और बढ़ती कीमतों के कारण LPDDR4X जैसी मेमोरी चिप्स की दामों में इस तिमाही में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. साथ ही फोन में इस्तेमाल होने वाले NAND फ्लैश स्टोरेज की कीमतें भी 5 से 10% तक बढ़ सकती हैं.

सप्लाई की कमी से बचने के लिए स्मार्टफोन कंपनियों ने चिप्स की एडवांस खरीददारी शुरू कर दी है. लेकिन इससे बाजार में मांग और सप्लाई का बैलेंस और बिगड़ गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में स्मार्टफोन कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचे होंगे. वह अपने फोन के फीचर्स को कम करेंगी या इस लागत का ग्राहकों से वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे बड़ा 'डेटा सेंटर' अब अंतरिक्ष में! Elon Musk लगा रहे हैं AI पर बड़ा दांव

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Smartphone priceCheap phone

Trending news

'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया