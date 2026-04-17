स्मार्टफोन मार्केट में क्यों आया है 'तूफान'? बजट से लेकर मिड-रेंज वाले मोबाइल हुए 20% तक महंगे, ये हैं 5 बड़े विलेन

Why Mobile Prices Rising: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर रिटेल स्टोर्स पर कीमतों ने जरूर चौंकाया होगा. स्मार्टफोन मार्केट में बजट सेगमेंट से लेकर मिड-रेंज तक स्मार्टफोन की कीमतों में 5% से लेकर 20% तक बढ़ोत्तरी हो गई है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मोबाइल फोन महंगे होते जा रहे हैं?

टेक्नोलॉजी के जानकारों और मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि स्मार्टफोन मार्केट में यह बढ़ोत्तरी किसी एक कारण से नहीं, बल्कि दुनिया भर में हो रहे उथल-पुथल और सप्लाई चेन में आए बड़े बदलावों का ही कारण है. आइए समझते हैं स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के पीछे के 5 बड़े कारण क्या हैं?

AI की भूख और मेमोरी चिप का संकट

स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सबसे बड़ा कारण है मेमोरी चिप की कमी. हैरानी की बात यह है कि मेमोरी चिप की कमी हर दिन बढ़ती ही जा रही है. इसके पीछे का कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया भर में क्रेज बढ़ना. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भारी मात्रा में हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स खरीद रही है,

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मांग ज्यादा होने के कारण चिप बनाने वाली कंपनियों का ध्यान अब एआई की ओर है, इसलिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी स्मार्टफोन और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली चिप की सप्लाई कम हो गई है. कम सप्लाई और डिमांड ज्यादा होने के कारण कीमतों में उछाल देखने को मिला है. स्मार्टफोन के कुल खर्च में मेमोरी का बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए आपको महंगी कीमतों में स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है.

शिपिंग रूट में तनाव

बीते 28 फरवरी से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इससे भी स्मार्टफोन की दुनिया में बड़ा असर पड़ा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण समुद्री रास्तों में हो रही रुकावटों से सामान एक देश से दूसरे देश ले जाने का खर्च और इंश्योरेंस का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है. कंपोनेंट्स को एक देश से दूसरे देश भेजने में अब ज्यादा समय और ज्यादा पैसा लग रहा है, जिसे कंपनियां अब ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर फोन बेच रही हैं.

डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया

भारत के स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ती कीमतों के पीछे 'रुपये की कमजोरी' भी जिम्मेदार है. स्मार्टफोन के ज्यादातर पार्ट्स जैसे डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा सेंसर्स दूसरे देशों से लाए जाते हैं. डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू कम होने से इन पार्ट्स को खरीदना ज्यादा महंगा हो गया है. कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट यानी लागत बढ़ गई है, जिसके बाद मोबाइल कंपनियों ने स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा किया है.

कंपनियों ने अब क्यों बढ़ाए दाम?

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लागत को पिछले कई महीनों से बढ़ रही थी, तो इस समय ही आखिर क्यों दाम बढ़ाया गया? दरअसल पिछले एक साल से कंपनियां अपने पुराने स्टॉक को ही सेल कर रहीं थी और अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थीं. लेकिन अब पुराना स्टॉक समाप्त हो गया है और नए स्टॉक की लागत इतनी ज्यादा है कि कंपनियां इसे और ज्यादा सहन नहीं कर पा रही हैं. इसीलिए पिछले कुछ महीनों में कीमतों में किस्तों में बढ़ोतरी की गई है.

बजट और मिड-रेंज ग्राहकों पर सबसे ज्यादा असर

स्मार्टफोन की दुनिया में हो रहे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर बजट और मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स पर पड़ा. जिनकी कीमत 10,000 से 30,000 रुपये के बीच होती है. इन सेगमेंट्स में कंपनियों को फायदा पहले से ही कम होता है. ऐसे में पार्ट्स की कमी, सप्लाई में बाधा जैसी समस्या ने कीमतों को और बढ़ा दी हैं. वहीं प्रीमियम या फ्लैगशिप फोंस में मार्जिन ज्यादा होता है, इसलिए वहां कीमतों का असर उतना ज्यादा महसूस नहीं होता.

कंपनियां अब क्या चाल चल रही हैं?

बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां अपनी पॉलिसी में भी बदलाव कर रही हैं-

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कंपनियां अब बेस मॉडल में कम स्टोरेज जैसे 128GB की जगह 64GB देकर शुरुआती कीमत को कम दिखाने की कोशिश कर रही हैं.

फेस्टिव सीजन के अलावा अब आपको भारी-भरकम डिस्काउंट देखने को कम मिलेंगे.

पुराने मॉडल में ही थोड़ा बदलाव करके उसे नए नाम से लॉन्च किया जा रहा है जिससे बढ़ी हुई कीमत को जायज ठहराया जा सके.

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