दिवाली में नहीं खरीद पाए नया Smartphone? अब खरीदा तो देने पड़ेंगे ज्यादा रुपये, जानिए क्यों बढ़ रही कीमत

अगर आप दिवाली या नवरात्रि के दौरान नया स्मार्टफोन खरीदने से चूक गए हैं, तो अब जेब ढीली करनी पड़ेगी. मोबाइल कंपनियों ने अपने कई पॉपुलर मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, पुराने मॉडलों में ₹2,000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमतें ₹6,000 तक बढ़ सकती हैं. कीमत बढ़ने के पीछे मुख्य कारण हैं — मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें, सप्लाई चेन पर असर, और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट.

चीनी ब्रांड्स ने शुरू की बढ़ोतरी की लहर

Oppo, Vivo, Samsung और Xiaomi जैसे ब्रांड्स ने अपने फोन महंगे कर दिए हैं. वहीं OnePlus, Motorola और Realme भी जल्द इसी राह पर चलने वाले हैं. Oppo ने अपने F31 (8GB/128GB और 8GB/256GB) वेरिएंट्स में ₹1,000 का इज़ाफा किया है, जबकि Reno14 और Reno14 Pro की कीमतें ₹2,000 तक बढ़ाई गई हैं. कंपनी का कहना है कि अगस्त 2025 से चिप्स और मेमोरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 2026 तक यह ट्रेंड जारी रहेगा. वहीं Vivo ने अपने T4 Lite और T4x फोन के दाम लगभग ₹500 बढ़ाए हैं. Samsung ने अपने Galaxy A17 का रेट ₹500 बढ़ाकर इन-बॉक्स चार्जर हटाया है, जिसकी कीमत ₹1,000 थी. यानी कुल मिलाकर ₹1,500 तक महंगा हो गया है.

प्रीमियम फोन होंगे और भी महंगे

Xiaomi ने अपने 14C और A5 जैसे फोन पर चल रहे डिस्काउंट खत्म कर दिए हैं. कंपनी अब अगले महीने अपनी Note सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी कीमतें पहले से ज्यादा होंगी. इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, आने वाले महीनों में Oppo Find X9, Xiaomi 17, और Vivo X300 सीरीज़ जैसे फोन के दाम भी बढ़ेंगे. एक रिटेलर ने बताया कि “लगभग सभी ब्रांड्स नवंबर में कीमतें बढ़ाएंगे. Oppo और Vivo ने कुछ मॉडलों के लिए बढ़ोतरी कर दी है और बाकी पर भी जल्द करेंगे.”

फेस्टिव सीजन के बाद बढ़ा स्टॉक बना सिरदर्द

IDC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फेस्टिव सीजन में कंपनियों ने भारी मात्रा में फोन बाज़ार में भेजे, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. नतीजतन, दुकानों में अधिक इन्वेंट्री (extra stock) जमा हो गया है. IDC की रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी ने बताया — “जब बिक्री धीमी पड़ती है और कंपोनेंट की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियों के लिए पुराने स्टॉक को निकालना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से दिवाली के बाद कीमतें बढ़ाई जा रही हैं.” अब 2025 की आखिरी तिमाही (Q4) में स्मार्टफोन की शिपमेंट्स घटने की संभावना जताई जा रही है.

प्रीमियम सेगमेंट पर कंपनियों का नया फोकस

Counterpoint Research के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण पाठक का कहना है कि चिप और डिस्प्ले जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से कंपनियां अब प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं. उन्होंने बताया कि 2026 से यह असर और बढ़ेगा, जिससे औसत फोन की कीमत (ASP) ऊपर जाएगी. Counterpoint के डेटा के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन की शिपमेंट वैल्यू में 18% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वॉल्यूम में 5% की ग्रोथ दर्ज की गई. इसका मतलब है कि लोग अब कम फोन खरीद रहे हैं, लेकिन महंगे और बेहतर फीचर्स वाले फोन लेना पसंद कर रहे हैं.

नवंबर-दिसंबर में घट सकती है बिक्री

रिटेलर्स ने चेतावनी दी है कि फेस्टिव सीजन के बाद की यह प्राइस हाइक नवंबर और दिसंबर की बिक्री को धीमा कर सकती है. हालांकि बाजार में GST कट और पॉजिटिव खरीदारी का माहौल है, लेकिन महंगे दाम उपभोक्ताओं को अगली सेल तक इंतज़ार करने पर मजबूर कर सकते हैं. एक रिटेलर के अनुसार, “नवंबर पहले ही धीमा महीना होता है. अब कीमतें बढ़ने से बिक्री में और गिरावट आएगी.” अगर ये स्थिति बनी रही, तो आने वाले महीनों में स्मार्टफोन मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.