/स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! बंद हो सकती है No-Cost EMI, जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और नो-कॉस्ट EMI को सबसे आसान रास्ता मानते हैं, तो यह खबर आपके लिए आंखें खोलने वाली है. ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने दावा किया है कि बिना ब्याज वाली ये किस्तें असल में आपको सस्ता नहीं, बल्कि फोन महंगा दिला रही हैं. एसोसिएशन ने सैमसंग, एप्पल, वीवो, शाओमी जैसी बड़ी कंपनियों को चिट्ठी लिखकर जीरो-कॉस्ट ईएमआई बंद करने की अपील की है. आखिर क्या है नो-कॉस्ट EMI का असली गणित और क्या अब स्मार्टफोन सस्ते होने वाले हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
जब आप कोई स्मार्टफोन जीरो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीदते हैं, तो आपको लगता है कि आप पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लग रहा है. लेकिन रिटेलर्स एसोसिएशन AIMRA के अनुसार यह पूरी तरह सच नहीं है. कंपनियां नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर करने के लिए फाइनेंस कंपनियों और बैंकों को 17% से 19% तक का चार्ज देती हैं. इस भारी खर्च को कंपनियां फोन की शुरुआती तय कीमत में ही जोड़ देती हैं. इससे स्मार्टफोन की असली कीमत बाजार में अपने आप बढ़ जाती है.
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने सैमसंग, एप्पल, वीवो, शाओमी, ओप्पो और रियलमी जैसी दिग्गजों को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि इंडस्ट्री को नो-कॉस्ट ईएमआई स्कीम को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए. इसकी जगह गाड़ियों और घर के लोन की तरह नॉर्मल ब्याज वाला लोन मॉडल लाना चाहिए. AIMRA का मानना है कि इससे फोन की बेस प्राइस यानी असली कीमत में बड़ी गिरावट आएगी.
अगर नो-कॉस्ट ईएमआई का सिस्टम खत्म होता है, तो कंपनियों का 17-19% का अतिरिक्त खर्च बचेगा. इससे फोन की असल कीमत कम रखी जा सकेगी. जो लोग पूरा पैसा देकर तुरंत फोन खरीदते हैं, उन्हें मोबाइल काफी सस्ता मिलेगा. इसके अलावा जो लोग किस्त पर फोन लेंगे, उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से 48 महीने तक की लंबी लोन अवधि चुनने का विकल्प मिल सकता है.
मौजूदा समय में नो-कॉस्ट ईएमआई की सख्त शर्तों के कारण लोन अप्रूवल रेट 50% से भी कम रहता है. AIMRA के अनुसार नॉर्मल लोन सिस्टम लागू होने से बैंक आसानी से लोन पास करेंगे. इससे अप्रूवल रेट बढ़कर 75% तक पहुंच सकता है. यानी ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपनी पसंद का स्मार्टफोन आसानी से किस्तों पर खरीद पाएंगे.
उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर नो-कॉस्ट ईएमआई बंद होती है, तो इसका असर दोनों तरह के ग्राहकों पर अलग पड़ेगा. जो लोग एक बार में पूरा पेमेंट करेंगे, उनके लिए फोन बेहद सस्ते हो जाएंगे. हालांकि, लोन पर फोन लेने वालों को सीधा ब्याज देना होगा, लेकिन फोन की मूल कीमत कम होने से कुल मिलाकर ग्राहकों का बजट ज्यादा प्रभावित नहीं होगा. अब देखना यह होगा कि स्मार्टफोन ब्रांड्स इस सुझाव पर क्या फैसला लेते हैं.