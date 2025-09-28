डील में धोखा! कहीं डिस्काउंट के चक्कर में तो नहीं खरीद लिया फेक फोन, सिर्फ 60 सेकंड में ऐसे करें फटाफट चेक

Fake Smartphone Check: इन दिनों दुकान से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेस्टिव सीजन वाले बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं. इन ऑफर्स में घर के जरूरत वाले सामान से लेकर स्मार्टफोन-लैपटॉप पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. लेकिन अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन ऑफर्स के साथ स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए. आपको बता दें कि इन दिनों फॉड भी खूब चल रहा है.मार्केट में या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बड़े डिस्काउंट वाले फोन नकली भी हो सकते हैं. आपको जानकार हैरानी होगी लेकिन यह सच है. हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक, फर्जी यानी डुप्लीकेट फोन और आईफोन का मार्केट करोड़ों डॉलर के पार पहुंच गया है. ऐसे में परेशान होने की बात नहीं है. अगर आप फोन खरीद लिया है तो भी यह जान सकते हैं कि आपको फोन असली है या नकली. आइए जानते हैं कैसे...

फेक फोन और iPhone मार्केट में खूब आ गए हैं. ऐसे में जरा सी अनदेखी आपको मुसीबत में डाल सकती है. ब्रॉडेड कंपनी के नाम पर ठगी भी खूब की जा रही है. इससे बचने के लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. मार्केट में मिलने वाले फर्जी फोन हू-ब-हू असली की तरह ही दिखते हैं और इन पर खूब डिस्काउंट भी मिलता है, जिसके कारण बहुत से लोग बिना चेक किए इसे खरीद लेते हैं. इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप इसकी पहचान करें. पहचान करने का ये रहा तरीका...

IMEI नंबर

सभी स्मार्टफोन फिर चाहे वह iPhone हो या Android में एक यूनिक IMEI नंबर होता है, जिससे डिवाइस की पहचान की जा सकती है. यह नंबर फोन के बॉक्स पर लिखा होता है,और आपके फोन में भी. दोनों नंबर को सेम होना जरूरी होता है अगर नंबर सेम नहीं है तो आपको फोन नकली हो सकता है. आप चाहें तो अपने फोन में IMEI नंबर जानने के लिए *#06# डायल कर सकते हैं. अगर आपके फोन का IMEI नंबर और बॉक्स पर दिया नंबर अलग है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपने जो Phone खरीदा है वह असली नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI खा जाएगा नौकरी! अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO ने दिया 'महा-अलर्ट'

संचार साथी से भी करें चेक

इसके लिए आपको सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर जाना होगा. यहां आपको Citizen Centric Services सेक्शन दिखेगा.

जिसमें Know Genuineness Of Your Mobile Handset का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें.

यहां आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा भरना होगा और OTP वेरिफिकेशन करना होगा.

अब यहां पर अपने स्मार्टफोन का 15 डिजिट वाला IMEI नंबर डालें और सबमिट कर दें.

इसके तुरंत बाद आपके डिवाइस से जुड़ी जरूरी जानकारियां जैसे फोन की कंडीशन, ब्रांड, मॉडल और मैन्युफैक्चरर का नाम स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

इससे यह पक्का हो जाएगा कि आपको फोन असली है या नकली.

ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं चेक

वहीं अगर आपने Apple के iPhone लिए हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से भी फोन की भी जांच करते हैं. असली आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं. फेक फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अलग होता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर iOS नहीं है तो आपका फोन फर्जी हो सकता है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp को टक्कर देने आया भारत का 'स्वदेशी' मैसेजिंग ऐप, मिलेंगे ढेरों फीचर्स