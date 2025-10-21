Advertisement
trendingNow12969517
Hindi Newsटेक

कहीं खराब न हो जाए आपका महंगा स्मार्टफोन, आज ही अपनी इन 4 आदतों में कर लें सुधार

स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है. लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि वह अनजाने में ही किस तरह अपने फोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आज हम आपको ऐसी ही 4 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं खराब न हो जाए आपका महंगा स्मार्टफोन, आज ही अपनी इन 4 आदतों में कर लें सुधार

स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज लगभग हर दूसरा शख्स कर रहा है. इसकी वजह से हमारे कई काम एक जगह बैठे-बैठे ही हो जाते हैं. अब ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि अपने मोबाइल की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाए, जिसे लेकर ज्यादातर लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है. ऐसे में सबसे पहले तो यह समझना होगा कि अब स्मार्टफोन और अपग्रेड हो गए हैं. इस वजह से इन्हें लंबे वक्त तक चलाने के लिए लोगों को कुछ अपनी कुछ आदतों को भी बदलना जरूरी है. चलिए आज लोगों की उन बातों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से वह अनजानें अपना फोन खराब कर लेते हैं.

ऐप्स को बार-बार बंद करना
कई लोगों का मानना है कि ऐप्स को बार-बार बंद करते रहने से फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, जबकि असलियत बिल्कुल इसके विपरीत है. अगर आप बार-बार मैन्युअली ऐप्स को बंद करते रहते हैं तो आपकी इस आदत की वजह से बैटरी और बर्बाद होती है. Androidpolice की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Android और iOS जैसे स्मार्टफोन पहले ही इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद ही उन ऐप्स को सस्पेंड कर देते हैं जिनका आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. ये ऐप्स बैकग्राउंड में तो रहते हैं लेकिन ये बैटरी की खपत बहुत काफी कम करते हैं. लेकिन जब आप इन्हें मैन्युअली बंद कर देते हैं तो अगली बार खोलने पर सिस्टम को उन्हें दोबारा पूरी तरह से लोड करना पड़ता है, जिससे ज्यादा बैटरी खर्च होती है.

चार्जिंग के लिए रखें खास ध्यान
आज जो भी स्मार्टफोन बनाए जा रहे हैं उनमें जिन बैटरियों का इस्तेमाल होता है वे लिथियम-आयन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं. इन बैटरियों के बा-बार पूरी तरह से डिस्चार्ज होने पर इसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि फोन की बैटरी 20% से कम और 80% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, अगर आप कभी ये देखना है कि आपका फोन फुल चार्ज होने में कितना वक्त लेता है, तो इसके लिए आप कभी अपना फोन पुरी तरह डिस्चार्ज कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Google के ऑफिस में फिर मचा हड़कंप! कर्मचारियों को तुरंत भेजा Work From Home पर

फोन क्लीनिंग ऐप्स से बचें
अगर आपके फोन में ऐसे ऐप्स हैं जो खुद को 'बैटरी बचाने वाला सुपरहीरो' कहते हैं, जैसे Super Clean Master या Battery Saver Pro, तो अब इन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है. आज के स्मार्टफोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनकी सफाई के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप्स की जरूरत नहीं है. आपके स्मार्टफोन अब खुद ही बैकग्राउंड ऐप्स को कंट्रोल करते हैं, कैश मैनेज करते हैं और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज रखते हैं. ये थर्ड-पार्टी ऐप्स सिर्फ आपके फोन से कुछ बेकार डेटा हटाकर आपको साफ-सुथरा फील देने का सिर्फ दिखावा करते हैं. लेकिन इससे ना बैटरी बचती है, ना स्पीड बढ़ती है, बल्कि कई बार तो फोन और धीमा हो जाता है.

ट्रंप लगाते रहे टैरिफ, पीछे से Tim Cook ने बनाया ऐसा प्लान! Apple को हुआ फायदा

फोन को जरूर करें अपडेट
अभी भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने से डिवाइस स्लो या खराब हो सकता है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है. स्मार्टफोन कंपनियां समय-समय पर सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सुधारने के लिए अपडेट भेजती हैं, जो आपके फोन को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाते हैं. इन अपडेट्स को नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप अपने फोन को पुराने सिस्टम पर चलने दे रहे हैं, जो साइबर खतरे और तकनीकी दिक्कतों को बढ़ा सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Smartphoneapps

Trending news

नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी