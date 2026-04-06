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आप सो रहे होते हैं… और फोन जाग रहा होता है! रात में क्या करता है स्मार्टफोन? जानकर नहीं होगा यकीन

Smartphone Activity at Night: डिजिटल युग में स्मार्टफोन सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि जरूरत का हिस्सा बन गया है. जितना समय हम सोते हैं उतनी ही देर फोन हमारे हाथों से दूर रहता है. लेकिन क्या आपने कभीयह सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब आप सो रहे होते हैं तब आपका फोन क्या कर रहा होता है? आपको लगता होगा कि फोन शांत है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:37 AM IST
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आप सो रहे होते हैं… और फोन जाग रहा होता है! रात में क्या करता है स्मार्टफोन? जानकर नहीं होगा यकीन

Smartphone Activity at Night: रात के 2 बज रहे हैं... घर में सन्नाटा है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं. लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो आपका स्मार्टफोन क्या करता है, आपको पता है?  आखिर तकिए के पास रखा या चार्जिंग में लगा स्मार्टफोन रात के समय क्या कर करता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन बंद होती है तब भी फोन काम करता रहता है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे स्टैंडबाय मोड कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रात के अंधेरे में आपका स्मार्टफोन एक बिजी मशीन में बदल जाता है. रात के समय में आपका स्मार्टफोन आपके डिजिटल लाइफ को मैनेज करने, सिक्योरिटी अपडेट्स डाउनलोड करने करने और आपके डेटा का विश्लेषण करने में लगा होता है

आप जब सो रहे होते हैं तो आपका फोन स्टैंडबाय पर चला जाता है और यह लगातार डेटा सेंड और रिसीव करता रहता है. इसमें से कुछ डेटा जरूरी होता है जिससे आपका फोन अपडेट होता रहता है और आपको जब आप सुबह फोन लेते हैं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाती है लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी डेटा ट्रांसफर होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है.

बैकग्राउंड डेटा और ऐप्स का सिंक 

आपका फोन मानो आपके सोने का इंतजार करता रहता है, ताकी आपको बिना परेशान किए भारी-भरकम काम निपटा सके. रात के समय आपका डिवाइस क्लाउड पर डेटा बैकअप लेता है, फिर वह चाहे गैलरी की तस्वीरें हों, Whatsapp चैट का बैकअप हो, या आपके ईमेल. इसके साथ ही आपके फोन में मौजूद दर्जनों ऐप्स सर्वर से जुड़कर अपना डेटा अपडेट करती हैं जिससे सुबह उठते ही आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें.

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किस डेटा ट्रांसफर से होता है खतरा?

स्मार्टफोन सिर्फ तब ही डेटा नहीं भेजता रहता जब तक आप उसे इस्तेमाल करते रहें, बल्कि यह बैकग्राउंड में भी लगातार डेटा ट्रांसमिट करता रहता है. इस प्रोसेस में कई तरह का डेटा शामिल होता है जैसे आपकी लोकेशन, डिवाइस की डिटेल्स, ऐप्स के इस्तेमाल का तरीका और दूसरी पर्सनल जानकारी. एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह का जरूरी डेटा यूजर की परमिशन के बिना शेयर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर यह बिना स्पष्ट परमिशन के ही ट्रांसफर होता रहता है यही डेटा बाद में आपकी डिजिटल प्रोफाइल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कंपनियां आपको आपकी पसंद के हिसाब से ही विज्ञापन दिखाती हैं.

इस तरह से रोक सकेंगे डेटा ट्रांसफर

बैकग्राउंड में होने वाली डेटा शेयरिंग से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अपने फोन में मौजूद ऐप्स की परमिशन पर ध्यान देना होगा. कई बार ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन लिए होते हैं और फिर चुपचाप डेटा भेजता रहता है. इसलिए समय-समय पर उन ऐप्स को चेक करना चाहिए जिनके पास आपके फोन के माइक्रोफोन, कैमरा या ट्रैकिंग की परमिशन हो. अगर कोई ऐप आपके काम की नहीं है या आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो उसे तुरंत हटा देना ज्यादा सही होता है खासकर वे ऐप्स जो बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं. इसके साथ ही आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन ऑफ कर दें जिससे ऐप्स बिना जरूरत के डेटा अपडेट या शेयर नहीं कर सकेंगे.

ये भी है एक बड़ा खतरा

जब आप सो रहे होते हैं तब आपके फोन के बैकग्राउंड में कई ऐप्स एक्टिव रहते हैं. अगर आपने किसी संदिग्ध ऐप को बैकग्राउंड एक्सेस की परमिशन दिया है तो वह रात के समय आपके डेटा को ट्रैक कर सकता है या फिर कोई खतरनाक सर्विर भेज सकता है. साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई स्पाईवेयर और मैलवेयर रात के समय ही एक्टिव होते हैं क्योंकि उस दौरान यूजर फोन चेक नहीं करता.

(ये भी पढ़ेंः फिर महंगा हुआ मोबाइल रिचार्ज! कंपनी ने घटाई वैलिडिटी, अब सिर्फ 20 दिन चलेगा ये प्लान)

रेडिएशन का खतरा

स्मार्टफोन इंटरनेट या वाई-फाई से दिन-रात कनेक्ट रहता है, रात के समय भी फोन वाई-फाई से कनेक्ट होने के कारण लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR निकलता रहता है. अगर फोन आपके बहुत पास रखा है तो यह आपकी डीप स्लीप सर्किल को भी प्रभावित कर सकता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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