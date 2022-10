Smartphone Tips: फोन खोने पर खुद जासूस बन टाइम न करें बर्बाद, झटपट करें ये तीन काम

What You Should Do When lost Mobile: अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो यह खबर आपके काम की है और आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. दरअसल, फोन चोरी के मामले खूब सामने आते हैं. कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके किसी दोस्त का फोन चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो. ऐसी स्थिति में वह अपने स्तर पर फोन ढूंढने का प्रयास करता दिखता है. ऐसा करके वह काफी समय बर्बाद कर देता है, लेकिन फोन नहीं मिलता. पर फोन से भी बड़ा नुकसान आपको दोस्त उसे ढूंढने में समय बर्बाद करके कर देता है. क्योंकि इतने समय में चोर फोन में मौजूद डेटा का भी मिसयूज कर सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित को फोन चोरी या गुम होता है तो उसे सबसे पहले कौन सी तीन चीजें करनी चाहिए.

1. सिम बंद कराएं

फोन खोने की स्थिति में सबसे पहले अपना नंबर बंद कराएं. यानी जिस कंपनी का सिम है उसके कस्टमर केयर पर कॉल करके सिम ब्लॉक करा लें. ताकि कोई भी आपके नंबर का मिसयूज न कर सके. ऐसा करने से आप बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे.

2. फोन ब्लॉक कराएं

फोन खोने पर दूसरा काम आपको उसे ब्लॉक कराने का करना चाहिए. यह काफी आसान प्रक्रिया है. आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ceir.gov.in/Home/index.jsp पर जाना होगा. यहां आप अपने चोरी हुए मोबाइल फोन की डिटेल्स डालकर उसे ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के लिए आपको FIR की कॉपी के अलावा कुछ डॉक्युमेंट्स जैसे फोन खरीदते समय मिला बिल, पुलिस शिकायत नंबर की डिटेल्स आदी देनी होगी. फिर फॉर्म भरकर जमा कराना होगा.

3. रिमोटली डिलीट कर दें डेटा

अगर आप बेसिक फोन यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन में आपकी फोटो, वीडियो और अन्य पर्सनल डेटा भी होता है. फोन खोने की स्थिति में यह किसी औऱ के हाथ लग सकता है और वह इसका मिसयूज कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि फौरन आप अपने एंड्रॉयड फोन का डेटा डिलीट करें. आप रिमोट पर रहकर भी उस फोन के डेटा को डिलीट कर सकते हैं. इसके लिए आपको www.google.com/android/find पर जाना होगा. यहां उस गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा जिस अकाउंट से उस फोन में लॉगिन है. इसके बाद आपको फोन की डिटेल्स दिखाई जाएगी. आप यहां से फोन डेटा को डिलीट कर सकते हैं.

