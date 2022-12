गर्दा उड़ाने आ रहा 7 हजार रुपये वाला Smartphone, बैटरी से लेकर कैमरे तक; हर चीज है जबरदस्त

Lava ने भारत में बैक-टू-बैक कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जिनमें 5जी और कई 4जी फोन्स हैं. खास बात यह है कि सभी फोन्स की कीमत 12 हजार रुपये से कम है. पिछले महीने ही लावा ने 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया था, अब कंपनी Lava X3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अमेजन पर फोन की माइक्रोसाइट देखी गई है. फोन सामने से तो नजर आ रहा है, लेकिन पीछे के डिजाइन को अभी भी रहस्य में रखा गया है. आइए जानते हैं Lava X3 की कीमत और फीचर्स...

टिपस्टर मुकुल शर्मा ने Lava X3 के फीचर्स का खुलासा कर दिया है, वहीं अन्य टिपस्टर ने फोन की कीमत का खुलासा किया है. आइए जानते हैं फोन के फीच्रस के बारे में...

Exclusive:

Lava X3 will be an affordable 3GB RAM phone priced at around Rs 7,000

Good to see Lava actively launching new phones :)#Lava #LavaX3

Checkout specs

https://t.co/pna7QmGINb

— Anvin (@ZionsAnvin) December 12, 2022