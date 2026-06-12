हम सब अक्सर यह सोचते हैं कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, गैजेट्स और स्मार्टफोन सस्ते होते जाते हैं. लेकिन आने वाले दिनों में इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है. अगर आप फेस्टिव सेल या किसी बड़े डिस्काउंट के इंतजार में बैठे हैं कि नया स्मार्टफोन सस्ते में खरीद लेंगे, तो आपको तगड़ा झटका लगने वाला है.
टेक कंपनी Nothing के सीईओ कार्ल पेई (Carl Pei) ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि साल 2027 तक स्मार्टफोन सस्ते होने की कोई उम्मीद नहीं है. कार्ल पेई के मुताबिक, इस समय स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और अगर आपको नया फोन खरीदना है, तो आज ही खरीद लें क्योंकि कल यह और भी महंगा होने वाला है.
कार्ल पेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए स्मार्टफोन के बिजनेस मॉडल का एक काला सच सामने रखा है. उन्होंने बताया कि आज के समय में किसी स्मार्टफोन के अंदर लगने वाली मेमोरी (RAM और Storage) उसका सबसे महंगा हिस्सा बन चुकी है. पहले जहां प्रोसेसर या डिस्प्ले सबसे महंगे होते थे, वहीं अब स्मार्टफोन के कुल हार्डवेयर खर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मेमोरी चिप्स खरीदने में चला जाता है. यही वजह है कि कंपनियां अब चाहकर भी फोन की कीमतें कम नहीं कर पा रही हैं.
कीमतों के बढ़ने की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नथिंग के अपकमिंग फोन Phone 4a को जब कंपनी ने हरी झंडी दी थी, तब से लेकर लॉन्च के समय तक मेमोरी की कीमत दोगुनी हो चुकी थी. कार्ल पेई के मुताबिक, उसके बाद से कीमतें एक बार फिर दोगुनी हो चुकी हैं. भारत की बात करें तो फरवरी के बाद से लॉन्च हुए कई स्मार्टफोन्स की कीमतों में भारी बढ़त देखी गई है. भारत में 30,000 रुपये से ऊपर के सेगमेंट वाले फोन्स की कीमतों में सीधे 7,000 रुपये या उससे ज्यादा का उछाल आया है.
स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार. दरअसल, जो मेमोरी चिप्स आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल होती हैं, उन्हीं हाई-स्पीड चिप्स की जरूरत बड़े-बड़े एआई सर्वर्स और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भी होती है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां एआई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं. ये कंपनियां कई साल पहले ही मेमोरी सप्लायर्स से एडवांस्ड डील करके भारी मात्रा में स्टॉक बुक कर लेती हैं. ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियों के लिए मार्केट में चिप्स की भारी किल्लत हो गई है.
कार्ल पेई ने ग्राहकों को आगाह करते हुए कहा है कि इस साल के त्योहारी सीजन यानी फेस्टिव सेल में लोग जिस भारी डिस्काउंट की उम्मीद करते हैं, वह शायद ही देखने को मिले. उन्होंने कहा कि जो लोग फोन अपग्रेड करने के लिए रुके हुए हैं, उनके लिए सबसे सही समय कल था और दूसरा सबसे सही समय आज है. अगर आप और इंतजार करेंगे, तो आपको पुराना फोन भी महंगे दाम पर खरीदना पड़ सकता है.
इस चिप संकट के कारण स्मार्टफोन कंपनियां अब एक मुश्किल दौर में हैं. उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं- या तो वे फोन की कीमतें बढ़ाएं या फिर कम कीमत रखने के लिए फोन के फीचर्स (Specifications) घटा दें. कार्ल पेई का मानना है कि अब कंपनियों के बीच ज्यादा रैम और स्टोरेज देने की होड़ कम होगी. इसके बजाय अब कंपनियां सॉफ्टवेयर, फोन के डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगी क्योंकि हार्डवेयर को सस्ता रखना अब किसी भी ब्रांड के बस में नहीं रहा.
Q1. नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर क्या चेतावनी दी है?
Ans. कार्ल पेई ने कहा है कि एआई (AI) बूम के कारण मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है, जिससे साल 2027 तक स्मार्टफोन सस्ते नहीं होंगे बल्कि उनकी कीमतें और बढ़ती रहेंगी.
Q2. स्मार्टफोन के अंदर इस समय सबसे महंगा कंपोनेंट कौन सा है?
Ans. कार्ल पेई के मुताबिक, अब प्रोसेसर या डिस्प्ले नहीं बल्कि मेमोरी (RAM और Storage) स्मार्टफोन का सबसे महंगा कंपोनेंट बन गई है, जो कुल हार्डवेयर लागत का 50% से ज्यादा है.
Q3. एआई (AI) की वजह से स्मार्टफोन की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?
Ans. बड़ी एआई कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स और सर्वर्स के लिए भारी मात्रा में मेमोरी चिप्स एडवांस में खरीद रही हैं. इस वजह से स्मार्टफोन कंपनियों के लिए चिप्स की किल्लत हो गई है और उनकी कीमतें दोगुनी हो गई हैं.
Q4. भारत में स्मार्टफोन की कीमतों पर कितना असर पड़ा है?
Ans. कार्ल पेई के अनुसार, भारत में 30,000 रुपये से अधिक कीमत वाले नए स्मार्टफोन मॉडल्स में पिछले मॉडल्स के मुकाबले 7,000 रुपये या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है.
Q5. क्या इस साल की फेस्टिव सेल में भारी डिस्काउंट मिलेगा?
Ans. नहीं, बढ़ती लागत और कंपोनेंट्स की कमी के कारण इस साल त्योहारी सीजन (Festive Sales) के दौरान ग्राहकों को पहले जैसा भारी डिस्काउंट मिलने की उम्मीद बहुत कम है.