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Nothing के CEO का होश उड़ाने वाला दावा: 2027 तक सस्ते नहीं, और ज्यादा महंगे होंगे स्मार्टफोन

Nothing के सीईओ कार्ल पेई (Carl Pei) ने स्मार्टफोन खरीदने वालों को बड़ी चेतावनी दी है. एआई (AI) बूम के कारण मेमोरी चिप्स की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जिससे 2027 तक स्मार्टफोन सस्ते नहीं बल्कि और महंगे होंगे. इस साल की फेस्टिव सेल में भी भारी डिस्काउंट नहीं मिलेगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:25 PM IST
Nothing के CEO का होश उड़ाने वाला दावा: 2027 तक सस्ते नहीं, और ज्यादा महंगे होंगे स्मार्टफोन
Image Credit: Carl Pei ने स्मार्टफोन खरीदने वालों को बड़ी चेतावनी दी है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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