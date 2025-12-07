प्यार खत्म, पोस्ट चालू! दिल टूटे या जुड़े, रिलेशनशिप अनाउंसमेंट्स अब इंस्टाग्राम-सेंट्रिक क्यों हो गए?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Called Off: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और पलाश मुछल की शादी अब कैंसिल हो गई है. इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए स्मृति मंधाना ने साफ कर दिया है कि शादी अब नहीं होगी. 7 दिसंबर को मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके यह बताया कि बीते समस से उनकी निजी जिंदगी पर तरह-तरह की बातें हो रही थीं, इसलिए उन्होंने खुद इस मामले का सच बताने का फैसला लिया है. उन्होंने पोस्ट किया कि शादी पूरी तरह रद्द कर दी गई है. वह चाहती हैं कि लोग इस मामले को यहीं खत्म मानें.

पलाश मुछल ने भी जारी किया स्टेटमेंट

स्मृति मंधाना की पोस्ट के कुछ ही मिनटों के बाद ही पलाश मुच्छल ने भी इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट किया. पलाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का निर्णय लिया हूं. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं. यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है. मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे आगे निकलूंगा. पलाश ने आगे लिखा कि मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखें, जिनके सोर्स कभी पहचाने नहीं जाते. हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

पलाश ने स्टोरी में आगे लिखा कि जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं तो दुनिया में कई लोग गंभीर परिणामों का सामना कर रहे होते हैं. मेरी टीम झूठी और अपमानजनक कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का शुक्रिया'.

At least Smriti had the decency to mention that privacy should be given to both families. Palash’s story is all about I, me, myself pic.twitter.com/jRFVfC7iF9 — Harsh Gill (@Harry_Gill_3) December 7, 2025

इंस्टाग्राम बना रिश्तों का 'न्यूज़ बुलेटिन':

मंधाना- पलाश की आज की पोस्ट के बाद अपनी निजी जिंदगी के अहम मोड़ को सार्वजनिक रूप से शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी ट्रेंड बढ़जा रहा है. पिछले कुछ सालों में कई बड़े क्रिकेटर्स ने भी अपने रिश्तों की दूरियों को भी शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम को ही चुना है. जैसे...

हार्दिक पांड्या और नताशा

भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक से अलग होने की खबरों के बीच रिश्ते के टूटने का ऐलान करने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट का ही सहारा लिया. अफवाहों का बाजार गर्म होने के बाद हार्दिस ने एक पोस्ट के जरिए से इस कठिन दौर की पुष्टि की थी.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के रिश्ते में भी जब दूरियां आईं तो उन्होंने ने भी सीधे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अलग होने की बात बताई.

इंस्टाग्राम बना रिश्तों का 'न्यूज़ बुलेटिन'

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की घोषणा हो या हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल का अपने रिश्तों पर स्पष्टीकरण एक बात तो साफ है कि इंस्टाग्राम अब सेलिब्रिटी न्यूज का सबसे बड़ा और ऑफिशियल सोर्स बन चुका है. इंस्टाग्राम पर सेलेब्स की एक स्टोरी या पोस्ट सीधे लाखों लोगों के मोबाइल तक पहुंचती है. जब स्मृति मंधाना या पलाश मुच्छल जैसे सेलेब्स अपने रिश्तों के बारे में पोस्ट किए तो फैंस को बिना अफवाह के और बिना फिल्टर के सही जानकारी मिल गई.

ये भी पढे़ंः मैं बहुत प्राइवेट हूं...स्मृति मंधाना की शादी टूटी, इंस्टा पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट

ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी अपने रिलेशनशिप अनाउंसमेंट्स के लिए इंस्टाग्राम का सहारा क्यों लेते हैं. तो हम आपको बता दें कि आज के समय में Gen Z से लेकर ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ऐसे में लोगों को तक सही जानकारी पहुंचानी आसान हो जाता है. आज के दौर में इंस्टाग्राम केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आम लोगों और सेलिब्रिटी के बीच संवाद का सीधा जरिए बन गया है.

ये भी पढे़ंः ‘मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर…’ स्मृति मंधाना के बाद पलाश ने भी शेयर किया पोस्ट