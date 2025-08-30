क्या आप जानते हैं आपके SMS में लिखे S, G, P और T का असली मतलब? इनको पहचान लिया तो कभी नहीं फंसेंगे ऑनलाइन ठगी में!
Advertisement
trendingNow12902017
Hindi Newsटेक

क्या आप जानते हैं आपके SMS में लिखे S, G, P और T का असली मतलब? इनको पहचान लिया तो कभी नहीं फंसेंगे ऑनलाइन ठगी में!

TRAI ने पिछले कुछ सालों में इस खतरे को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. अब ज्यादातर फ्रॉड कॉल्स और स्पैम मैसेज नेटवर्क स्तर पर ही ब्लॉक हो जाते हैं. लेकिन फिर भी कुछ मैसेज आपके फोन तक पहुंच जाते हैं. इसलिए असली और नकली मैसेज पहचानना बेहद जरूरी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप जानते हैं आपके SMS में लिखे S, G, P और T का असली मतलब? इनको पहचान लिया तो कभी नहीं फंसेंगे ऑनलाइन ठगी में!

SMS Suffix Explained: आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब कॉल की बजाय मैसेज के जरिए ज्यादा धोखा खा रहे हैं. स्कैमर्स खुद को बैंक, ई-कॉमर्स कंपनी, मोबाइल ऑपरेटर या सरकारी संस्था बताकर नकली मैसेज भेजते हैं. इनमें दिए लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में मालवेयर आ सकता है, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो जाती है और अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पिछले कुछ सालों में इस खतरे को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. अब ज्यादातर फ्रॉड कॉल्स और स्पैम मैसेज नेटवर्क स्तर पर ही ब्लॉक हो जाते हैं. लेकिन फिर भी कुछ मैसेज आपके फोन तक पहुंच जाते हैं. इसलिए असली और नकली मैसेज पहचानना बेहद जरूरी है.

असली और नकली मैसेज पहचानने का तरीका
TRAI ने कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए सेंडर आईडी (Sender ID) का एक फॉर्मेट तय किया है. आपको बस मैसेज भेजने वाले नंबर या नाम पर ध्यान देना है.
• असली मैसेज भेजने वाले की आईडी 6 अक्षरों की होती है और उसके बाद हाइफ़न (-) और एक लेटर लिखा होता है.
जैसे – HDFCBK-S या MYGOVT-G.
• अगर मैसेज किसी 10 अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबर से आया है, तो वह नकली है. असली बैंक, ई-कॉमर्स कंपनी या सरकारी संस्था कभी पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं भेजती.

इन कोड्स का क्या मतलब है?
TRAI ने हर तरह के मैसेज के लिए एक लेटर कोड तय किया है.
 • S (Service): इसका मतलब है कि मैसेज किसी सर्विस से जुड़ा हुआ है. जैसे बैंक ट्रांजैक्शन अलर्ट, OTP या ऑर्डर कन्फर्मेशन.
 • G (Government): यह सरकारी संस्थाओं से आने वाले मैसेज होते हैं. जैसे अलर्ट, पब्लिक नोटिस या सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी.
 • P (Promotional): इसमें ऑफर, विज्ञापन या डिस्काउंट जैसी जानकारी होती है. यह सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को मिलते हैं जो DND लिस्ट में नहीं होते.
 • T (Transactional): इसमें OTP या जरूरी जानकारी होती है, जो तुरंत आपके पास पहुंचनी जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कोई मैसेज इन फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करता, तो समझ लें कि वह फ्रॉड हो सकता है.

कैसे करें खुद को सुरक्षित?
 1. कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
 2. बैंक या सरकारी संस्था से आए मैसेज में अगर सेंडर आईडी का फॉर्मेट सही नहीं है, तो उसे इग्नोर करें.
 3. अपनी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP, आधार नंबर या पासवर्ड किसी को भी मैसेज या कॉल पर न बताएं.
 4. फोन में हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल रखें.
 5. संदेहास्पद मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें.

FAQs

Q1. असली और नकली मैसेज में फर्क कैसे करें?
असली मैसेज की आईडी 6 अक्षरों की होती है और उसके बाद हाइफ़न व एक लेटर लिखा होता है. नकली मैसेज आमतौर पर 10 अंकों के पर्सनल नंबर से आते हैं.

Q2. अगर मुझे संदिग्ध मैसेज मिले तो क्या करना चाहिए?
किसी लिंक पर क्लिक न करें और तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर दें.

Q3. क्या बैंक या सरकार कभी पर्सनल नंबर से मैसेज भेजती है?
नहीं, असली बैंक और सरकारी संस्थाएं हमेशा आधिकारिक फॉर्मेट में ही मैसेज भेजती हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Fake SMS identification

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;