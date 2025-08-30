क्या आप जानते हैं आपके SMS में लिखे S, G, P और T का असली मतलब? इनको पहचान लिया तो कभी नहीं फंसेंगे ऑनलाइन ठगी में!

SMS Suffix Explained: आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब कॉल की बजाय मैसेज के जरिए ज्यादा धोखा खा रहे हैं. स्कैमर्स खुद को बैंक, ई-कॉमर्स कंपनी, मोबाइल ऑपरेटर या सरकारी संस्था बताकर नकली मैसेज भेजते हैं. इनमें दिए लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में मालवेयर आ सकता है, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो जाती है और अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पिछले कुछ सालों में इस खतरे को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. अब ज्यादातर फ्रॉड कॉल्स और स्पैम मैसेज नेटवर्क स्तर पर ही ब्लॉक हो जाते हैं. लेकिन फिर भी कुछ मैसेज आपके फोन तक पहुंच जाते हैं. इसलिए असली और नकली मैसेज पहचानना बेहद जरूरी है.

असली और नकली मैसेज पहचानने का तरीका

TRAI ने कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए सेंडर आईडी (Sender ID) का एक फॉर्मेट तय किया है. आपको बस मैसेज भेजने वाले नंबर या नाम पर ध्यान देना है.

• असली मैसेज भेजने वाले की आईडी 6 अक्षरों की होती है और उसके बाद हाइफ़न (-) और एक लेटर लिखा होता है.

जैसे – HDFCBK-S या MYGOVT-G.

• अगर मैसेज किसी 10 अंकों वाले सामान्य मोबाइल नंबर से आया है, तो वह नकली है. असली बैंक, ई-कॉमर्स कंपनी या सरकारी संस्था कभी पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं भेजती.

इन कोड्स का क्या मतलब है?

TRAI ने हर तरह के मैसेज के लिए एक लेटर कोड तय किया है.

• S (Service): इसका मतलब है कि मैसेज किसी सर्विस से जुड़ा हुआ है. जैसे बैंक ट्रांजैक्शन अलर्ट, OTP या ऑर्डर कन्फर्मेशन.

• G (Government): यह सरकारी संस्थाओं से आने वाले मैसेज होते हैं. जैसे अलर्ट, पब्लिक नोटिस या सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी.

• P (Promotional): इसमें ऑफर, विज्ञापन या डिस्काउंट जैसी जानकारी होती है. यह सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को मिलते हैं जो DND लिस्ट में नहीं होते.

• T (Transactional): इसमें OTP या जरूरी जानकारी होती है, जो तुरंत आपके पास पहुंचनी जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कोई मैसेज इन फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करता, तो समझ लें कि वह फ्रॉड हो सकता है.

कैसे करें खुद को सुरक्षित?

1. कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

2. बैंक या सरकारी संस्था से आए मैसेज में अगर सेंडर आईडी का फॉर्मेट सही नहीं है, तो उसे इग्नोर करें.

3. अपनी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP, आधार नंबर या पासवर्ड किसी को भी मैसेज या कॉल पर न बताएं.

4. फोन में हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल रखें.

5. संदेहास्पद मैसेज को तुरंत डिलीट कर दें.

FAQs

Q1. असली और नकली मैसेज में फर्क कैसे करें?

असली मैसेज की आईडी 6 अक्षरों की होती है और उसके बाद हाइफ़न व एक लेटर लिखा होता है. नकली मैसेज आमतौर पर 10 अंकों के पर्सनल नंबर से आते हैं.

Q2. अगर मुझे संदिग्ध मैसेज मिले तो क्या करना चाहिए?

किसी लिंक पर क्लिक न करें और तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर दें.

Q3. क्या बैंक या सरकार कभी पर्सनल नंबर से मैसेज भेजती है?

नहीं, असली बैंक और सरकारी संस्थाएं हमेशा आधिकारिक फॉर्मेट में ही मैसेज भेजती हैं.