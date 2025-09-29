Snapchat का यूजर्स को तगड़ा झटका! अब अगर सेव की इतनी फोटोज तो देनी पड़ेगी मोटी फीस, जानें कितनी रखी कीमत

Snapchat के फिलटर्स के साथ आजकल फोटोज काफी पसंद की जा रही हैं. लोगों की इसकी आदत पड़ चुकी है कि अब फोन के नॉर्मल कैमरे से क्लिक की गईं फोटोज लोगों को पसंद ही नहीं आती. इसी बीच अब खबर आ रही है कि Snapchat अपने मेमोरी स्टोरेज में बड़े बदलाव करने जा रहा है. जहां पहले यूजर्स इस ऐप में अनलिमिटेड फोटोज और वीडियो सेव करके रख सकते थे, वहीं अब इसके लिए पैसे देने होंगे. चलिए जानते हैं कि क्या है नया अपडेट और कितने देने होंगे पैसे.

सिर्फ इतनी स्टोरेज का कर पाएंगे इस्तेमाल

Snapchat के नए अपडेट को लेकर कहा गया है कि इसमें 5GB तक मुफ्त स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन अगर इससे ज्यादा का डेटा सेव करना हो तो इसके लिए आपको स्टोरेज का पेड प्लान लेना होगा. बता दें कि Snapchat ने 2016 में अपनी मेमोरी की सुविधाएं शुरू की थी, जिसका इस्तेमाल कर अब तक ट्रिलियन से भी ज्यादा Snap सेव किए जा चुके हैं.

जानें कितनी देनी होगी कीमत

Snapchat ने अपने Memory Storage Plan का ऐलान कर दिया है. इसमें सबसे सस्ता प्लान 1.99 डॉलर यानी लगभग 176 रुपये प्रति माह वाला है, जिसमें 100GB स्टोरेज दिया जा रहा है. इसके अलावा जो लोग Snapchat+ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें 250GB स्टोरेज मिलेगी. इसके लिए 3.99 डॉलर यानी करीब 354 रुपये देने होंगे. वहीं, प्लैटिनम प्लान में पूरे में 5GB स्टोरेज का फायदा उठाने के लिए 15.99 डॉलर, लगभग 1418 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा.

किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

अपने इस नए प्लान्स को लेकर कंपनी का कहना है कि ज्यादा यूजर्स इससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे. कंपनी ने बताया कि इसकी वजह यह है कि ज्यादातर यूजर्स 5GB स्टोरेज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में उनके लिए अब भी Snapchat मुफ्त ही रहेगा. लेकिन जो लोग स्नैपचैट का इस्तेमाल आर्काइव के तौर पर करते हैं उन्हें या तो अपने पुराने फोटोज डिलीट करने होंगे या फिर पेड प्लान की ओर जाना होगा. दूसरी ओर जो लोग पहले ही 5GB से ज्यादा का स्टोरेज इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें एक साल के लिए ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है.

Google और Apple की राह पर Snapchat

Snapchat का यह फैसला दिखा रहा है कि कंपनी अब अपनी कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी Ads के अलावा भी पैसे कमाने के नए तरीके खोज रही है. गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही कंपनी ने Lens+ नाम से अपना एक ओर सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 9 डॉलर (लगभग 798) रखी गई है. इसमें यूजर्स AR इफेक्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं. अब Snapchat ने स्टोरेज के जरिए भी पैसे कमाने का रास्त खोज निकाला है. Google और Apple भी इसी तरह अपने क्लाउज स्टोरेज के लिए चार्ज करते हैं.