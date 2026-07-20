बच्चों के हाथ से छिनेगा फोन या पैरेंट्स को मिलेगी कंट्रोल की 'चाबी'? जानिए क्या है सोशल मीडिया बैन पर सरकार की प्लानिंग?

टेक वर्ल्ड में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस की उम्र तय करनी चाहिए, या फिर पैरेंट्स की निगरानी ही इसका बेहतर हल है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एज वेरिफिकेशन को लेकर विचार कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को प्रतिबंधित करने जैसी सिफारिशों पर विचार कर रही है.
इंटरनेट पर बच्चों की मेंटल हेल्थ, साइबर बुलिंग, एडिक्टिव एल्गोरिदम यानी लत लगाने वाली तकनीक और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है. एस. कृष्णन के अनुसार भारत इस मुद्दे पर बाकी देशों के मॉडल का बारीकी से अध्ययन कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले ही बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र से जुड़ी पाबंदियां लगा चुके हैं, वहीं कई यूरोपीय देश सख्त पैरेंटल कंसेंट और एज-वेरिफिकेशन नियम लागू कर रहे हैं. हालांकि भारत में अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ विचार चल रहा है.
ऐसे में इस मामलो को लेकर नई बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत को बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस की न्यूनतम उम्र तय करनी चाहिए, या फिर माता-पिता की निगरानी ही इसका बेहतर हल है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इन दोनों उपायों को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ लागू करने पर विचार करना चाहिए.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 13 या 16 साल जैसी उम्र की पाबंदी लगाने से कई फायदे हो सकते हैं. जैसे बच्चों तक हानिकारक और आपत्तिजनक कंटेंट पहुंचने में देरी होगी. साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और अनजान खतरों से भी बच्चों का बचाव होगा.इसके साथ ही दिमाग के विकास के नाजुक चरण में ज्यादा स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकेगा. टेक कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वे बच्चों के हिसाब से सुरक्षित अनुभव और सही एज-वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार करें.
वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सिर्फ कानून बना देने से ही बात नहीं बनने वाली है. इस काम के लिए पैरेंट्स की जिम्मेदारी भी बहुत ही. पैरेंट्स को तय करना होगा कि बच्चें कम समय ही फोन का इस्तेमाल कर सकें. बच्चा क्या देख रहा है, उस पर पैरेंट्स की बराबर नजर हो. इसके साथ ही ऑनलाइन सेफ्टी, प्राइवेसी और साइबर बुलिंग पर बच्चों से खुलकर बात करना चाहिए. खेलकूद, पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों जैसी ऑफलाइन आदतों को लेकर बढ़ावा देना चाहिए. बच्चे में डिप्रेशन या ज्यादा सोशल मीडिया की लत को जानकर जरूर उपाय करने की जरूरत है.
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिना प्राइवेसी छीने आखिर एज-लिमिट कैसे लागू हो सकती है? इसके लिए एक्सपर्ट्स का जवाब है कि डिजिटल राइट्स और यूजर प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाए बिना एज वेरिफिकेशन के लिए प्राइवेसी-बाय-डिजाइन मॉडल अपनाया जा सकता है. इसके तहत बिना किसी पहचान पत्र को अपलोड कराए एडवांस तकनीकों के जरिए सिर्फ यह कन्फर्म किया जा सकता है कि यूजर तय उम्र से बड़ा है या नहीं. इस पूरी व्यवस्था में टेक कंपनियों को केवल उतनी ही जानकारी जुटाने की अनुमति होनी चाहिए जितनी जरूरी हो.
प्राइवेसी नियमों की निगरानी और डेटा के पारदर्शी इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र नियामक निगरानी करे. साथ ही, कंटेंट के जोखिम के आधार पर नियम तय किए जाने चाहिए. जैसे ज्यादा संवेदनशील या एडल्ट कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म्स पर सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस हो और छोटे बच्चों के अकाउंट्स के लिए माता-पिता की सुरक्षित सहमति को अनिवार्य बनाया जाए.
टेक कंपनियां इन प्लेटफॉर्म्स से अच्छा फायदा कमाती हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी उनकी है-
एडिक्टिव फीचर्स पर लगाम
इनफिनिट स्क्रॉलिंग, ऑटोप्ले वीडियो, बेवजह के नोटिफिकेशन और लाइक जैसे फीचर्स पर रोक लगाना जो बच्चों को लत लगाते हैं.
कंटेंट मॉडरेशन
चाइल्ड एब्यूज, बुलिंग, सेल्फ-हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाना और हिंसक कंटेंट को AI और ह्यूमन मॉडरेटर्स की मदद से तुरंत हटाना.
एज चेकिंग
बच्चे आसानी से फेक एज डालकर अकाउंट न बना सकें.
पैरेंट्स और बच्चों की मदद
पैरेंटल डैशबोर्ड, स्क्रीन-टाइम रिमाइंडर्स और कंटेंट फिल्टर्स उपलब्ध कराना.
सेफ्टी रिपोर्ट सार्वजनिक करना और सरकारी नियमों का पालन करना.
सख्त बैन या पाबंदी से एक नया खतरा भी पैदा हो सकता है. मेन ऐप्स पर रोक लगने से बच्चे बिना किसी सुरक्षा वाले या डार्क प्लेटफॉर्म्स को अपना सकते हैं. टेक-सैवी यानी टेक्नोलॉजी के जानकार बच्चे VPN या फर्जी प्रोफाइल से नियम तोड़ सकते हैं. साथ ही पैरेंट्स के लिए अनजान ऐप्स पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा.
OECD के अनुसार, पूरी तरह बैन लगाने के बजाय एक सही प्लानिंग करना चाहिए, जिसमें डिजिटल साक्षरता और प्राइवेसी-बेस्ड उम्र जांच शामिल हो.
भारत को दुनिया के अन्य देशों के नियमों से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है-
ऑस्ट्रेलिया
कंपनियों को नियम मानने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाना और पेनल्टी लगाना.
यूरोपीय संघ
प्लेटफॉर्म्स को सेफ्टी बाय डिजाइन और उनके एल्गोरिदम को रेगुलेट करने पर जोर देना.
ब्रिटेन
टेक कंपनियों के लिए रिस्क असेसमेंट और पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य करना.
अमेरिका
बच्चों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा मजबूत करना और उन पर टारगेटेड विज्ञापनों पर रोक लगाना.