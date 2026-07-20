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बच्चों के हाथ से छिनेगा फोन या पैरेंट्स को मिलेगी कंट्रोल की 'चाबी'? जानिए क्या है सोशल मीडिया बैन पर सरकार की प्लानिंग?

इंटरनेट दौर में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर बड़ी पैरेंट्स की चिंता बढ़ गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस सीमित करने पर विचार कर रहा है. जानिए क्या है सरकार का यह पूरा प्लान और एक्सपर्ट्स की राय.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:31 PM IST
बच्चों के हाथ से छिनेगा फोन या पैरेंट्स को मिलेगी कंट्रोल की 'चाबी'? जानिए क्या है सोशल मीडिया बैन पर सरकार की प्लानिंग?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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