Social Media Ban: इस देश में सोशल मीडिया चलाया तो लगेगा ₹2918542087 जुर्माना!

जहां किसी देश ने इतने बड़े स्तर पर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने का कदम उठाया है. सरकार के मुताबिक यह फैसला बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबरबुलिंग और डिजिटल एडिक्शन से बचाने के लिए लिया गया है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:08 AM IST
10 दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लागू हो गया है. अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी. यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है, जहां किसी देश ने इतने बड़े स्तर पर बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने का कदम उठाया है. सरकार के मुताबिक यह फैसला बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबरबुलिंग और डिजिटल एडिक्शन से बचाने के लिए लिया गया है.

किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लग गया पूरा बैन?
इस नए कानून के तहत TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Threads, X (पहले Twitter), Snapchat, Kik, Twitch और Reddit जैसे बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी अकाउंट नहीं चलेगा. इन सभी कंपनियों को सरकार ने आदेश दिया है कि वे तुरंत अपने सिस्टम में बदलाव करें और अंडर-एज यूजर्स को हटाएं. Elon Musk के प्लेटफॉर्म X ने भी आधिकारिक रूप से कहा कि वह इस कानून का पूरी तरह पालन करेगा.

कौन से प्लेटफॉर्म बैन की लिस्ट में शामिल नहीं हैं?
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म्स को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है. इनमें Discord, Google Classroom, Messenger, GitHub, WhatsApp, Lego Play, Steam, Roblox और YouTube Kids शामिल हैं. सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है. कुछ प्लेटफॉर्म अभी जांच के दायरे में हैं और आने वाले समय में इनमें बदलाव हो सकता है.

बच्चों की उम्र कैसे पता लगाएंगी कंपनियां? सरकार ने बताई शर्तें
इस कानून को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा. उन्हें अकाउंट की उम्र, यूजर की प्रोफाइल फोटो से उम्र का अनुमान और बच्चों के कंटेंट इंटरैक्शन जैसे संकेतों को पढ़कर तय करना होगा कि कौन-सा यूजर 16 साल से कम का है. कंपनियों को ऐसे सभी यूजर्स को प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, वरना उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

सरकार और जनता की प्रतिक्रिया—क्यों इसे ‘ऐतिहासिक’ कहा जा रहा है?
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे गर्व का दिन बताया और कहा कि देश ने बच्चों की सुरक्षा के लिए दुनिया में पहली बार ऐसा कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं और यह कदम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी था.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई किशोरों की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कुछ टीनेजर्स ने कहा कि उन्हें यह फैसला शर्मिंदगी महसूस कराता है, जबकि कई युवाओं का मानना है कि वे इसका जल्दी ही रास्ता निकाल लेंगे. कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कानून कुछ कमजोर और अकेलेपन से जूझ रहे बच्चों को सोशल मीडिया से अलग करके उन्हें अनसुरक्षित और अनरेग्युलेटेड इंटरनेट जगहों पर धकेल सकता है.

बैन तोड़ने पर सजा किसे मिलेगी? क्या बच्चों को भी पनिशमेंट होगी?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों या माता-पिता को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी. पूरा दंड सोशल मीडिया कंपनियों पर ही लगेगा. यदि वे इस कानून का पालन नहीं करतीं, तो उन्हें 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 32 मिलियन US डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना इतना बड़ा है कि कोई भी टेक कंपनी इसे हल्के में नहीं ले सकती.

क्या दुनिया के दूसरे देश भी ऐसा कदम उठाएंगे?
इस फैसले पर अब कई देशों की नजरें टिकी हुई हैं. सोशल मीडिया के बच्चों पर असर को लेकर कई राष्ट्र चिंतित हैं, ऐसे में यह संभव है कि आने वाले समय में अन्य देश भी इसी तरह का कानून बना सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया का यह कदम डिजिटल दुनिया पर बड़ा असर डाल सकता है और सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

