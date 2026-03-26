बिना ID प्रूफ नहीं चलेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम! मोदी सरकार ने तैयार किया 'डिजिटल चक्रव्यूह', जान लीजिए नया नियम

भारत सरकार अब सोशल मीडिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केवाईसी सिस्टम को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. अगर यह नियम लागू होता है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. यह नया सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और डेटिंग ऐप्स पर भी लागू किया जा सकता है. इसका मकसद है यूजर्स की पहचान को असली बनाना और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी बढ़ाना.

बैंक जैसा होगा केवाईसी प्रोसेस

इस प्रस्तावित केवाईसी प्रक्रिया का तरीका कुछ-कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा हम बैंक या मोबाइल सिम लेते समय देखते हैं. यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना वैध पहचान पत्र देना पड़ सकता है. इस कदम से कई समस्याओं पर एक साथ लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. फेक अकाउंट्स कम होंगे, ऑनलाइन फ्रॉड में गिरावट आएगी और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे ट्रैक करना आसान होगा. यानी डिजिटल दुनिया में ‘अनजान’ रहकर गलत काम करना अब मुश्किल हो सकता है.

सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर क्राइम ने बढ़ाई चिंता

सरकार का यह कदम अचानक नहीं है. हाल ही में एक संसदीय समिति ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर चिंता जताई थी. ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी और बिना अनुमति के निजी तस्वीरें शेयर करने जैसे मामलों में तेजी आई है. अक्सर ऐसे अपराध फेक प्रोफाइल्स के जरिए किए जाते हैं, जिससे असली आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. केवाईसी लागू होने के बाद हर अकाउंट एक असली पहचान से जुड़ा होगा, जिससे कार्रवाई तेज और सटीक हो सकेगी.

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महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास फोकस

इस प्रस्ताव का एक बड़ा उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना भी है. कई राज्यों में पहले ही सोशल मीडिया के लिए उम्र सीमा तय करने पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन केवाईसी सिस्टम लागू होने के बाद प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की उम्र को सही तरीके से वेरिफाई कर पाएंगे. इससे कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में मदद मिल सकती है और डेटिंग व गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले गलत व्यवहार को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा.

क्या केवाईसी सिस्टम बदल देगा इंटरनेट का माहौल?

अगर यह नियम लागू होता है, तो इंटरनेट का माहौल पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित हो सकता है. यूजर्स के बीच भरोसा बढ़ेगा और प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी भी तय होगी. हालांकि, इस कदम के साथ प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर बहस होना भी तय है. लोग यह सवाल जरूर उठाएंगे कि उनकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा. ऐसे में सरकार के लिए यह जरूरी होगा कि वह सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच सही संतुलन बनाए.