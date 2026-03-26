Advertisement
trendingNow13154102
Hindi Newsटेकबिना ID प्रूफ नहीं चलेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम! मोदी सरकार ने तैयार किया डिजिटल चक्रव्यूह, जान लीजिए नया नियम

बिना ID प्रूफ नहीं चलेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम! मोदी सरकार ने तैयार किया 'डिजिटल चक्रव्यूह', जान लीजिए नया नियम

यह नया सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और डेटिंग ऐप्स पर भी लागू किया जा सकता है. इसका मकसद है यूजर्स की पहचान को असली बनाना और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी बढ़ाना.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना ID प्रूफ नहीं चलेगा फेसबुक-इंस्टाग्राम! मोदी सरकार ने तैयार किया 'डिजिटल चक्रव्यूह', जान लीजिए नया नियम

भारत सरकार अब सोशल मीडिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केवाईसी सिस्टम को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. अगर यह नियम लागू होता है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. यह नया सिस्टम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और डेटिंग ऐप्स पर भी लागू किया जा सकता है. इसका मकसद है यूजर्स की पहचान को असली बनाना और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी बढ़ाना.

बैंक जैसा होगा केवाईसी प्रोसेस
इस प्रस्तावित केवाईसी प्रक्रिया का तरीका कुछ-कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा हम बैंक या मोबाइल सिम लेते समय देखते हैं. यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना वैध पहचान पत्र देना पड़ सकता है. इस कदम से कई समस्याओं पर एक साथ लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. फेक अकाउंट्स कम होंगे, ऑनलाइन फ्रॉड में गिरावट आएगी और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे ट्रैक करना आसान होगा. यानी डिजिटल दुनिया में ‘अनजान’ रहकर गलत काम करना अब मुश्किल हो सकता है.

सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर क्राइम ने बढ़ाई चिंता
सरकार का यह कदम अचानक नहीं है. हाल ही में एक संसदीय समिति ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर चिंता जताई थी. ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी और बिना अनुमति के निजी तस्वीरें शेयर करने जैसे मामलों में तेजी आई है. अक्सर ऐसे अपराध फेक प्रोफाइल्स के जरिए किए जाते हैं, जिससे असली आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. केवाईसी लागू होने के बाद हर अकाउंट एक असली पहचान से जुड़ा होगा, जिससे कार्रवाई तेज और सटीक हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास फोकस
इस प्रस्ताव का एक बड़ा उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना भी है. कई राज्यों में पहले ही सोशल मीडिया के लिए उम्र सीमा तय करने पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन केवाईसी सिस्टम लागू होने के बाद प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की उम्र को सही तरीके से वेरिफाई कर पाएंगे. इससे कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में मदद मिल सकती है और डेटिंग व गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले गलत व्यवहार को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा.

क्या केवाईसी सिस्टम बदल देगा इंटरनेट का माहौल?
अगर यह नियम लागू होता है, तो इंटरनेट का माहौल पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित हो सकता है. यूजर्स के बीच भरोसा बढ़ेगा और प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी भी तय होगी. हालांकि, इस कदम के साथ प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर बहस होना भी तय है. लोग यह सवाल जरूर उठाएंगे कि उनकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा. ऐसे में सरकार के लिए यह जरूरी होगा कि वह सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच सही संतुलन बनाए.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

kycKYC Indiafake account rulesfacebookInstagram

Trending news

ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Kashmir tourism
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई