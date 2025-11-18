X Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हुआ डाउन, दुनियाभर के यूजर्स हुए परेशान

Twitter Down News: X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है.
Trending Photos
X outage : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ठप पड़ गया है. X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है.
आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 1000 से अधिक यूजर्स ने परेशानी वाली समस्या के बारे में रिपोर्ट की है. वे प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक अकाउंट तक पहुंचने में असमर्थ हैं. ये एक तकनीकी समस्या की ओर इशारा कर रहा है. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, शाम 5:15 बजे (भारतीय मानक समय) तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी 11,500 से ज्यादा समस्याओं की रिपोर्टें आ चुकी थीं. ये समस्याएं ज्यादातर फीड (47%), वेबसाइट (30%) और सर्वर कनेक्शन (23%) से संबंधित थीं.
Canva भी पड़ा ठप्प
फोटो एडिटिंग ऐप Canva आज यानी 18 नवंबर को कुछ समय से काम नहीं कर रहा है. यूजर्स को ऐप एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है. यूजर्स ऐप में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं.
ये खबर अपडेट की जा रही है ...