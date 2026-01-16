मस्क भैया, ये क्या हो रहा है? एक हफ्ते में दूसरी बार 'X' हुआ ढेर, यूजर्स बोले- 'अब तो आदत सी है!'

Social Media Platform X Down: सोशल मीडिया प्लेटफार्म X शुक्रवार रात 9 बजे के आसास डाउन हो गया. इसकी वजह से देश-दुनिया में करोड़ों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस समस्या की वजह से लोगों को अपनी पोस्ट शेयर और रिसीव करने में अनेक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.

एक सप्ताह में दूसरी बार हुआ डाउन

बताते चलें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक सप्ताह में दूसरी बार डाउन हुआ है. इससे पहले ऐसी ही समस्या 13 जनवरी आई थी. जब दुनियाभर में एक्स ने अचानक चलना बंद कर दिया था. इसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपने पोस्ट शेयर करने में दिक्कतें झेलनी पड़ी थी. आज भी ऐसा ही हुआ, जिसके चलते कई लोग ऐप या वेबसाइट तक एक्सेस नहीं कर पाए.

टाइमलाइन और फीड नहीं खुले, यूजर्स नाराज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ठ होने पर यूजर्स भड़क गए. उन्होंने शिकायत की कि टाइमलाइन, फीड और अकाउंट फीचर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे. कई ने 'Blank screen' या 'Something went wrong' जैसे एरर मैसेज दिखने की शिकायत की. यह समस्या वेबसाइट और ऐप दोनों पर देखी गई. इसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पर मीम्स और टिप्पणी शेयर करके कहने लगे कि अब तो ‘X का डाउन होना आदत सी हो गई है’.

तकनीकी कारण और इनफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज

टेक्नीकल एक्सपर्टों के मुताबिक, क्लाउडफ्लेयर से ओरिजिन सर्वर तक कनेक्शन न बनने की शिकायत की बात सामने आई है. इससे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म के सर्वर और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में तकनीकी दिक्कतें आईं. इससे लगता है कि एक्स के बुनियादी इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ समस्या हो सकती है. जिसे वह हल नहीं कर पा रहा है.

बार-बार डाउन क्यों हो रहा है एक्स?

X प्लेटफॉर्म के डाउन होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले महीनों में भी कई बार प्लेटफॉर्म आउटेज का सामना कर चुका है. वर्ष 2025 में कई बार ऐप और वेबसाइट की सेवा बाधित रही. जिसमें कुछ बार मालिक एलन मस्क ने इसे साइबर हमला बता दिया था, हालांकि इस दावे का स्पष्ट सबूत नहीं मिला.