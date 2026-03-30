बच्चों का बचपना छीन रहा Social Media! कई देशों में BAN, चाहकर भी नहीं कर सकता अमेरिका

Social Media Addiction Kids: स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन में कैद होता बचपन अब दुनिया भर की सरकारों के लिए खतरे की घंटी बन गया है. अकेलापन, डिप्रेशन, साइबर बुलिंग और सुसाइड जैसे मामलों ने आज की नई पीढ़ी यानी Gen Z को अपनी चपेट में ले लिया है. यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक कई देश अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा चुके हैं. लेकिन सबसे हैरानी की बात जब दुनिया भर के कई देश इस पर बैन लगाने या कुछ विशेष कानून बनाने की सोच रहे हैं तब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आखिर क्यों बेबस नजर आ रहा है?

अमेरिका चाह कर भी अपने देश में सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगा सकता है. इसके पीछे कुछ कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है फसर्ट अमेंडमेंट,जो अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है. हार्वर्ड लॉ रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर उम्र की पाबंदी लगाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है.

अमेरिकी अदालतों का कहना है कि सरकार के बजाय यूजर्स को यह तय करना चाहिए कि वे किस तरह के कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं. अब तक अमेरिका के कई राज्यों ने ऐज वेरिफिकेशन की कोशिश की है लेकिन लगभग हर बार कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया है.

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कंटेंट नहीं, फीचर्स पर लगाम

जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिकी सरकार सीधे तौर पर सोशल मीडिया को बैन नहीं कर सकती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खतरनाक फीचर्स को टारगेट करके हटाना चाहिए. जैसे-

एंडलेस स्क्रॉलिंग यानी लगातार स्क्रॉल करने की लत को रोकना.

नोटिफिकेशन जो देर रात तक आते हैं, उन पर लगाम.

एल्गोरिदम में बदलाव. बच्चों को दिखाए जाने वाले विशिष्ट कंटेंट के बजाय ऐप के एल्गोरिदम में बदलाव.

दिग्गज कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला

अमेरिकी कानूनी खींचतान के बीच TikTok, Snap और Meta जैसी बड़ी कंपनियों ने एक नई शुरुआत की है. ये सोशल मीडिया कंपनियां अब मेंटल हेल्थ कोएलिशन के साथ मिलकर अपनी टेस्टिंग कराएंगी. इसके तहत यह जांचा जाएगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म बच्चों को पर्याप्त ब्रेक लेने के लिए प्रेरित करते हैं और क्या वे स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करने के ऑप्शन देते हैं या नहीं.

भारत में क्या है स्थिति

दूसरे देशों की तरह भारत में भी युवा खूब समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं. जिसका असर उनके हेल्थ से लेकर लाइफस्टाइल तक देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया की लत को देखते हुए भारत में भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है. दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़ा रुख अपनाने की सिफारिश की है. संसद सदस्य निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर रोक लगाने पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है.

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सोशल मीडिया का बच्चों पर बुरा असर

दूरसंचार और आईटी मंत्रालय की एक स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार भारत में भी सोशल मीडिया का बच्चों के मेंटल हेल्थ, प्राइवेसी और व्यवहार पर बुरा असर पड़ रहा है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई देशों में पहले ही बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है, भारत को भी अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेनी चाहिए. इसी क्रम में समिति ने सुझाव दिया है कि भारत में भी कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को नियंत्रित करने या सीमित करने के लिए कानूनी और तकनीकी उपाय किए जाएं.

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